 

Это не парик? – Изменившийся Киркоров дал потрогать свои новые волосы

26.02.2024, 11:00, Разное
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Филипп Киркоров предстал в новом шикарном имидже – брюнет с черной бородой. Ему очень идет! В Интернете люди спорят – это парик или свои волосы? Эксперты даже рассуждают о стоимости такого парика – мол, баснословные деньги за такой надо отвалить. “Волосы у меня свои!” – поставил точку певец. И даже разрешил корреспонденту “Дни.ру” подергать себя за волосы. Действительно – не парик.

“Суть остается, а фантик всегда можно поменять, – пояснил певец. – И какой я надену костюмчик, какой у меня будет цвет волос или шляпка – это вопрос лишь моды и времени. Белый, черный, рыжий – не важно! Главное – меняться и удивлять! Главное – достучаться до зрителей, до их сердец. И найти тот язык, на котором ты можешь разговаривать со своей публикой. И пусть эта публика хочет снова и снова слышать “Зайку” или “Атлантиду”, но я все равно постоянно пытаюсь сделать, сказать, спеть что-то новое. Иногда это не очень получается. То не в ту дверь зайдешь, то в другую войдешь. Главное, чтобы были двери, окна, чтобы это все открывалось, а не закрывалось. Главное окно – это сердце, а глаза – зеркало души. Вот, что всегда должно быть на распашку. У меня так и происходило всю жизнь”.

Действительно, и в 56 лет Киркоров остается главным модником на нашей эстрады. Он дает возможность людям обсудить свой наряд, песню, перемены во внешности. И всякий раз удивляет. Вероятно, поэтому столько десятилетий он остается “номером один” на сцене – с ним никогда не скучно!


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