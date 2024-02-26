 

Звезда “Физрука” Вахрушев разочаровался в Кологривом после его неэтичных слов о коллегах

26.02.2024, 9:55, Разное
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29-летний актер Никита Кологривый попал в крупный скандал после своего недавнего интервью. Звезда популярного сериала “Слово пацана” негативно высказался о работе своих коллег по съемочной площадке. Ко всему прочему, в том же ключе он комментировал и киноиндустрию в целом. Эти высказывания молодого артиста вызвали противоречивую реакцию публики.

Выразить личное мнение на этот счет решил звезда сериала “Физрук” Даниил Вахрушев. 31-летний актер дал большое интервью телеканалу “360” и в беседе с Марусей Михейчик прокомментировал скандальное поведение своего коллеги.

Артист рассказал, что после публичных высказываний Никиты Кологривого он перестал его уважать. Даниил Вахрушев назвал поведение звезды сериала “Слово пацана” неуместным. По его мнению, нельзя просто много говорить, нужно еще и что-то делать. Высказываться о своих коллегах в негативном ключе, по словам актера, неэтично.

В беседе с журналисткой телеканала Даниил Вахрушев также отметил, что даже очень известные актеры, например, Дмитрий Нагиев, не позволяют себе подобное поведение.

Даниил Вахрушев. Фото: телеканал “360”

После скандального интервью Никиты Кологривого Даниил Вахрушев перестал ему симпатизировать. При этом на одной площадке актеры вместе никогда не работали.


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