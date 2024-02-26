“Хотелось бы снова увидеть Дубцову и Тимати худыми” – Воля высказался о возвращении “Фабрики звезд”

Ведущие “Шоу Воли” обсудили новых наставников проекта “Новая Фабрика звезд”. Регина Тодоренко, отвечая на вопрос Павла Воли о предпочтении между Сергеем Шнуровым и Сергеем Жуковым, выразила мнение, что выбрала бы любого, кто отметил талант телеведущей. В то время как Регина оставалась нейтральной, Илья Соболев внес нотку юмора, описывая контраст между потенциальными наставниками:

“У них разные запахи из гримерки, от одной пахнет алкоголем, а от другой — булочками”, – иронично отметил соведущий Павла Воли.

Павел Воля поделился своими ощущениями о возвращении “Фабрики звезд”. Отметим, что шоумен находится в предвкушении появления телепрограммы на экранах. Однако его интерес больше вызывают знаменитые участники шоу прошлых лет: “Мне бы хотелось снова увидеть Дубцову и Тимати худыми”, — съязвил ведущий шоу “Выжить в Дубае”.

Шутки о собственной худобе — неотъемлемая часть юмора Воли, который не обходит стороной и свою жену, Ляйсан Утяшеву. Он с иронией отмечает, что когда Ляйсан набирает вес, ее лицо становится единственным, что видно через дверной глазок. Об этом комик поведал в программе “Дерзкая Готовка”.

Отметим, что артист часто находил повод для шуток на тему Тимати и его спутниц. Шоумена забавляло сходство женщин, находящихся рядом с рэпером, предполагая, что причиной этому является их стремление к косметическим операциям. Павел Воля иронично поблагодарил пластических хирургов за то, что они облегчают Тимати задачу, ведь исполнителю хита “В клубе” не приходится привыкать к новому лицу своей спутницы, поскольку оно всегда напоминает предыдущее.