Xiaomi представила флагманский камерофон Xiaomi 14 Ultra за 150 тысяч рублей

На выставке MWC 2024 в Барселоне компания Xiaomi представила международные версии своих флагманских смартфонов, пишет портал GSMArena.

Флагманский Xiaomi 14 Ultra в Европе оценили в €1499 для модификации 16/512 ГБ. Смартфон отличается четырьмя 50-мегапиксельными камерами, включая основной датчик Sony LYT-900 с оптической стабилизацией, ультраширокоугольный модуль и два телеобъектива.

Хотя глобальная версия смартфона не различается от китайской, по словам главного редактора Moibltelefon Евгения Макарова, на презентации была отмечена разница в емкости аккумулятора: в глобальной версии – 5000 мАч, а в китайской – 5300 мАч. Причина этого неясна.

Кроме того, компания представила базовую версию Xiaomi 14 за €999 с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Смартфон оснащен 6,38-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления изображения 120 Гц и чипом Snapdragon 8 Gen 3.

Xiaomi 14 Pro, анонсированный в Китае в октябре 2023 года, не поступил на глобальный рынок.