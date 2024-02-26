Мнение: О лютом аде для украинцев… Доскакались?

Это уже какой-то адский трэш!

Украинский президент Владимир Зеленский зачем-то раскрыл «топ-секрет» Украины — #потери ВСУ. По его словам, это 31 тыс. чел. убитыми с 24.02.2022 (В РФ потери – это военная тайна). Цифра оказалась (якобы) настолько неправдоподобной, что даже лояльные Киеву западные #СМИ сопроводили её комментарием, что по оценкам Пентагона, Украина за два года кризиса похоронила не менее 70 тыс. солдат и офицеров. И это лишь те, чья гибель на поле боя официально подтверждена.

Но куда страшнее совсем другие цифры…

Десять лет назад победители Майдана утвердили свою #власть, поделив государственные посты. На тот момент население Украины составляло 46 млн чел. И с этого момента пошла череда непрерывных потерь. Итог?

Вот вам документ колоссальной человеческой силы.

По официальным данным Государственной миграционной службы Украины, по состоянию на май 2023 года население страны составляло всего 23 млн человек. Из них мужчин в «призывном» возрасте 18-60 лет — порядка 7 млн.

ОК, это данные о лицах, внесённых в Единый государственный демографический реестр, учитывающий каждого громадянина от рождения и до смерти. По идее, уникальный номер записи нужен каждому украинцу для оформления официальных документов, включая паспорт. Но, быть может, информация в нём не совсем точна, и многих записей банально «не хватает».

Но есть, тоже майские 2023 года, оценки Украинского института будущего. По ним, на начало мая 2023 года количество постоянного населения составляло 29 млн человек. Из них только треть работают. Из этих «работяг» за пределами бюджетной сферы официально трудятся только 6-7 млн чел. которые и «содержат» всю остальную махину.

Хотя то, что Украина — страна-банкрот во всех смыслах, и так понятно.

Но ад — не только в этом.

Майдан, «кружевные трусики» вкупе с прочими «хто не скаче, той москаль» обошлись Украине в чистую убыль от половины до трети домайданного населения. Это ли не лютейший ад?

И да, тут одна украинская депутатка не постеснялась напомнить, что за 7+ лет действия Минских соглашений потери ВСУ составили суммарно только 3 тыс. чел. А за два года после их слома киевской владой — даже по сильно заниженным официальным «данным Зеленского» — в десять раз больше.

Это ли не адский π-ц?

Доскакались?

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