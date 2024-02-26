Мнение: О Рогозине… Грешки молодости покоя не дают?

Говорят, бывший глава «Роскосмоса», ныне почтенный российский сенатор от непризнанного в мире субъекта Дмитрий «Сармат» «Батут» Рогозин опять отличился на ниве прошлых увлечений. Осмелился ли, понимаете, самому главе Пентагона Ллойду Джеймсу Остину III нетолерантно припомнить историю его предков. За что и самому Дмитрию Олеговичу кое-что припомнили.

С соответствующими комментариями.

Мол, не то беда, что в юности был «нацистом» и «зигу кидал», а то, что к седым му***ям таким же и остался.

И так-то оно вроде да, вроде бы верно, однако же и нет. Точнее, совсем нет.

На фото — не будущий политик, депутат, «Батут», «Сармат» и сенатор, а совсем другой человек.

Снимок — с митинга националистов против отмены апартеида у посольства ЮАР в Москве, 1994 год. И на нём — канувший в Лету ультраправый активист Руслан по прозвищу «Майонез». Что не раз подтверждали организаторы того самого митинга.

И эту мелочь на фоне глобальных событий не стоило бы поминать всуе, кабы не служила она ярким напоминанием о простых вещах.

Когда вам подсовывают некие фото, где кто-то на кого-то «похож», не верьте. Особенно если — как в случае с лже-Рогозиным — подсовывает и форсит тему украинская сторона. Которая, о чём нельзя ни на минуту забывать, постоянно, 24/7 ведёт против России войну на всех фронтах. На информационном — тоже. И даже в первую очередь, когда дела на других «фронтах» не ладятся.

Ведёт инфовойну грамотно выстроенная и хорошо отлаженная машина пропаганды. Не только пресловутый ЦИПСО, но и куча «волонтёров», часть западных СМИ, и даже — западного истеблишмента. Причём: «a la guerre comme à la guerre» — в этой войне противник не брезгует никакими средствами. Ни мелкими подтасовками, ни крупной ложью, ни откровенной подлостью.

Поэтому никогда и ничему не верьте просто так. Ни совпадениям на картинках, ни видео с закадровым текстом, ни текстовым «текстам», даже с гиперссылками.

Верьте тому, что знаете лично, что можете объективно проверить, и своему здравому смыслу тоже.

Но это ведь и так понятно?

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