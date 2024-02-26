Мнение: О «священной войне» против России… Неудобно получается, правда?

На памятную вторую годовщину западные лидеры сказали много громких и приятных уху нынешней киевской власти «правильных» слов. Возглавившая «Группу семи» премьер-министр Италии Джорджа Мелони даже посетила Киев вместе с лидерами Бельгии и Канады, а также с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. И это типа символ отсутствия у Запада «усталости от Украины», а также готовности к новому раунду конфликта с Россией.

А ещё по итогам виртуального саммита G7 было принято коммюнике. Его основные положения тоже громки. От непризнания итогов предстоящих президентских выборов в новых российских регионах до обещания принудить Москву «возместить ущерб» Украине из замороженных российских активов.

Но вот сделано в практическом плане было мало. И это не просто так.

Судить ведь надо не по словам, а по делам и по деньгам. Именно #деньги говорят намного больше слов. И вот два простых факта из финансовой сферы.

Первый. #ЕС экстренно ищет 1,5 млрд долл. чтобы оплатить закупку и транспортировку 800 тыс. снарядов для ВСУ, которые где-то на планете нашёл чешский президент Пётр Павел. Ищет, но пока не находит. А меж тем ЕК спокойно выделяет Польше, чьи фермеры сейчас блокируют и экспорт, и транзит украинского зерна, 137 млрд евро «на поддержку штанов».

Второй. Санкции-шманкции, но… ЕС заплатил России за купленные у неё #нефть и газ только в 2022 году больше, чем выделил денег Украине за два года конфликта. Об этом пишет Financial Times. Как отмечает издание, #санкции Запада имеют массу недостатков, их можно обходить с помощью «лазеек», а часть из них вообще не исполняются. Потому что нет у европейцев интереса к их исполнению.

Ну совсем неудобно ведь получается, правда?

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