Мнение: Письмо: “Вся эта история – история слива”

Как появляются сталкеры? Что ими движет?

Автор-письма не такая уж страшная сталкерша, сталкерство свое немного осознает, немного сдерживает, но избавиться не может.

Любимая корона сталкеров – Победителя, любимый баг – Доярка, ну и Штурман конечно (у автора еще Выскочка и Кривляка), а главный их порок, который не дает им в жизни покоя – привычка видеть людей как вещи.

Вещь можно купить, в крайнем случае украсть, и завладеть. Поэтому остановить сталкера может только страх перед ответственностью, социальной, в виде осуждения, или уголовной. Ну или чудо самосознания в виде катарсиса, это никогда нельзя сбрасывать с весов.

В ТГ тоже разбираем.

frau_dimitrescu

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Пишу вам со дна убитых ресурсов и прошу даже не насчёт мужчины подсказать, а в целом, что со мной происходит, и как мне быть. Я большая поклонница вашего блога, пытаюсь анализировать свои баги, особенно, баг “Доярка”. Благодаря блогу научилась его сдерживать, и, всё же, он рвётся из меня.

(Осознанный баг должен уменьшаться и исчезать. При одном условии: вы видите, что это баг, то есть ваш слив и ловушка для вас. Если же вы симпатизируете своему багу как автор, делаете его частью своего имиджа, то называя его багом, вы не видите, что это баг)

Я три года была страшно фрустрирована, любила только рок-звёзд и персонажей сериалов. В совокупности с неразвитыми ресурсами, это давало мне общую жизненную фрустрацию. Я почти забросила свой любимый ресурс Искусства, потонула в бытовухе и много пила. А вы ведь писали, что фрустрация — прямая дорога в аддикцию.

Так и произошло. Летом 2022 года, в конце августа мы с другом пришли на музыкальный фестиваль — а там Он. Прекрасный гандхарв, снизошедший из райских миров. Сердце сразу сказало “Милый мой”, и я простила ему все грядущие и капризы, и шалости. Да, честно говоря, никаких существенных капризов и шалостей не было, я сразу провалилась в глубочайшую аддикцию, а объект моей аддикции всю историю смотрел на меня с недоумением и, похоже, так и не понял, что вообще, происходило. Я об одном сейчас мечтаю — просто отлепиться и перестать растить эту лярву.

(Перестать растить лярву того, кто отверг, просто. Но необходимо осознавать его субъектность, понимать, что это не вещь, что взять его против воли невозможно. В этом случае не будет планов на него, то есть гештальт закроется)

Прекрасный гандхарв работает в клубе звукорежиссёром. Обаятелен, обладает безупречным вкусом в одежде, красив необычной, запоминающейся красотой (уточённость черт переплетается с очаровательной некрасивостью, что придаёт его внешности что-то демоническое, это типаж “Грязь”, если я правильно понимаю), молод (моложе меня на 11 лет), играет в крутой рок-группе. И комбо — женат на ровеснице. Поженились они вот только недавно — осенью 2022 года. Я что-то не понимаю, чего я, вообще, прилипла. Но это всё фрустрированные ресурсы.

(Да, стремясь избавиться от фрустрации, некоторые рады даже иллюзии. Ему кажется, что он немного оживет за счет фантазий, а там уж как-нибудь. Но так он кормит корону, а потом сам начинает верить этой короне. Обмануть себя понарошку не получается)

Пытаюсь понять, как это я так резко вырастила его фигуру, перечитываю вашу статью про шары, влетающие в медовые соты, и понимаю, что залипла в меду, потому что наглоталась шаров, которые он транслировал просто в пространство, всем окружающим, а самой голодной до мёда оказалась именно я. Яркий стиль в одежде — я восприняла его как призыв “мальчик хочет запоминаться и привлекать к себе внимание” и проглотила как шар с мольбой о внимании лично ко мне. Короткие шорты, облегающие длинные стройные ноги — я решила, что мальчик не против сексуальных приключений и проглотила этот шар как персональное предложение познакомиться поближе. Длинные волосы и томные, грациозные движения, полные затаённого артистизма и самолюбования — я почувствовала, что мальчик словно тонет в романтическом полубреду, поэтому, окажется доступным для моих ласк.

(Главное – не то, что она перечислила, а взгляд сверху и колпачки на нем. Если вы влюбляетесь, а человека не уважаете, вас ждет не только западня, но и большой ваш слив. Нельзя смотреть сверху на того, чья значимость для вас намного больше вашей. Это запрещено, потому что очень опасно. Стоит посмотреть на того, от кого вы эмоционально зависите, снизу, увидев его силу, осознав свою слабость, и аддикция станет меньше)

Я подослала к нему лучшего друга и попросила у Гандхарва его страничку в соцсетях. У меня такой друг, я его успела отдоярить, то есть секс был несколько раз, в начале дружбы, а потом, я увидела, что парню этого не надо и стала общаться с ним в чисто дружеском ключе. Он тоже молоденький красавчик, поэтому, я решила, что они найдут общий язык. Так и произошло. (Потом они, вообще, почти подружились и прекрасный ангел проводил его бесплатно на концерты). Ангел согласился и дал адрес своей странички. А потом, я обнаглела и попросила разрешения потрогать эти прекрасные длинные ноги. Ангел разрешил мне.

(Она сразу заняла позицию коленопреклоненной воздыхательницы. Нет понимания, что это сделало ее фигуру жалкой для него. Ей кажется, что она такая крутая, что может себе позволить)

Вообще, я сама, типа звукорежиссёр и композитор, пишу альбом, что затянулось уже на четыре года, работаю массажисткой, и на тот момент у меня было несколько мужчин. Один из них снимал мне квартиру в Подмосковье, давал денег, ну так, чисто на еду, среднюю подмосковную зарплату. Ему тогда было 46 лет, он торгует металлами или что-то в этом роде. Мне тогда было 34 года. Остальные мужчины тоже помогали мне деньгами. Один 40-ка летний чиновник, мы редко встречались, но зато он был очень щедрый. Один айтишник, владелец собственной студии по производству сайтов. Он был не такой щедрый, но зато, мы часто встречались. Я относилась ко всем этим мужчинам как к друзьям, с которыми спала из благодарности, ни в кого не была влюблена, и мне было скучновато.

(Мужчин ее не буду комментировать, не знаю, что из этого правда, а что фантазии. Скорее всего она и правда человек компанейский и общительный, друзья-мужчины у нее имеются, а также собутыльники)

Поэтому, в борьбе с тоской и одиночеством, я придумала способ подкатить к моему Ангелу через общее хобби. Я музыкант, он музыкант, но более профессиональный, почему бы не попросить его помочь мне с сочинением музыки для песни. И не важно, что он сочиняет психоделик-рок, а я, вообще, дарквейв и индастриал. Вижу цель — не вижу препятствий. Я так понимаю, что здесь проявляется ещё и моя корона Победительницы. Увидеть заведомо недостижимую цель и, всё равно, зачем-то, пристать.

Я начала написывать ему в соцсетях. Сначала просто восхищалась его творчеством, спрашивала, когда концерт и что-то ещё писала чисто о музыке. Спасибо вашему блогу! Раньше бы я подъехала к нему на кривой козе со всей маститостью бывалой хабалки и начала бы свой хабальский флирт. Но нет, Доярку я выключила, хабалку выключила, поэтому, милый Ангел общался со мной очень вежливо и обстоятельно отвечал на все сообщения. Но вся инициатива исходила от меня. Он только пару раз написал мне сам, спросил, как дела, и чем я занимаюсь.

(Хабалку не выключила, потому что начала знакомство с просьбы потрогать его ноги. Скорее всего и дальше у нее были шутки пьяного матроса, зажимающего в углу гимназистку)

По поводу песни я написала ему уже после того, как сходила на его концерт. Это был молодёжный междусобойчик в маленьком баре. Ангел играет в группе со своим братом-близнецом. Они невероятно похожи внешне, но я никогда бы их не перепутала. С братом мы тоже познакомились, и поначалу он был очень дружелюбным и вежливым со мной. Но я всё испортила — видимо, отпугнула его тем, что от застенчивости напилась на баре водки. Ну, а что мне оставалось делать: сразу два прекрасных ангела, поющих нежными голосами песни райских миров абсолютно снесли мне крышу.

(Имидж Шальной Императрицы, в общем. Пока такой имидж кажется привлекательным, Доярка жива и будет жить, вместе с брутальным Штурманом в короне равенства)

В результате, мы пошли в другое кафе с братом Ангела и его друзьями, а Ангел пошёл домой. Его потащила домой жена, которая караулила его весь вечер, как конвой. Брат Ангела сел напротив меня, снял очки и посмотрел мне в глаза таким взглядом, от которого в моей душе родились и тут же взорвались миллионы миров. Я спросила его, какая его любимая музыка и какие любимые сериалы, а он, не думая, сразу назвал мой любимый сериал. В Инстаграме подсмотрел, что-ль.

(Хоть она и шутит, все-таки ей кажется, что она ему интересна. В этом, кстати, отличие женщин-сталкеров от мужчин-сталкеров. Мужчины чаще всего не думают, что у девушек текут слюни при виде них. А женщины-сталкеры носят сразу две короны, и равенства, и неравенства. С одной стороны им кажется, что они могут напирать на парней и выглядеть при этом круто, с другой стороны они думают, что парни и сами мечтают на них напасть)

На следующее утро я получаю сообщение от брата Ангела с вопросом, нравится ли он мне, как мужчина. Я ответила, что, конечно же да и отправила своё эротическое фото. И вдруг, этот прекрасный юный очкарик накатал мне целый роман в письмах о том, почему у нас может быть только секс без обязательств, и не может быть никаких отношений. Там, в-основном, всё сводилось к тому, что ему 23, а мне 34 (столько нам тогда было). Я согласилась на секс без обязательств. И вот, через пару дней он намылился ко мне в гости для секса без обязательств, а у меня, как раз, в гостях был мой бывший!

Мой бывший младше меня на шесть лет, модельной внешности. Мы были вместе четыре года, а три года назад он ушёл от меня к обеспеченной женщине на полное содержание. Но мы, по-прежнему, хорошо дружим. С той женщиной мы, кстати, тоже хорошо дружим: она смотрит на меня свысока и считает кем-то вроде их семейного психолога — периодически начинает названивать и советоваться, как с ним быть. Он же периодически приезжает ко мне, чтобы она не расслаблялась.

(Про бывшего – фантазии скорее всего. Это какие-то сюжеты про хищника типа Никиты, который ее любил четыре года, а не сбежал от ее пьянства и доильного аппарата через четыре часа)

Так вот, сидим мы с бывшим, пьём, вспоминаем былое, сплетничаем про общих знакомых, и вдруг мне пишет мой потенциальный секс без обязательств. Ну, разумеется, я ответила, что сейчас не лучшее время для встречи. И после этого его как подменили. Он моментально остыл. Может, не так уж сильно и хотел.

(Видите, когда они пишут про свои щипцы и доильные аппараты, они имеют в виду что-то другое, предполагают, что запрос с той стороны силен. Такое “осознание” не дает ничего)

После этого я написала Ангелу и попросила помочь мне с сочинением песни. Деньги за помощь я сразу перечислила ему авансом, 10 000, что сразу повлияло на его отношение ко мне, он прям растаял. Прислал демо-версию аранжировки, и это было вообще не то. Я поставила песню айтишнику — он спросил: “Это что, Градский поёт?” То есть, вся аранжировка была в стиле это ли лёгкого рока, то ли эстрады. Он, почему-то и тональность поменял — сказал, что так лучше. Хотя, получилось объективно красиво. Но совсем не то. Текст песни очень мрачный и сумрачный, поэтому, и музыка должна быть под стать, в моём понимании. Поскольку, это была демо-версия и Ангел спросил, что переделать, я ответила, что переделать надо ВСЁ. Прислала кучу референсов. Ангел сказал, что переделает и пропал. В-общем, я идиот. Он же совсем в другом стиле делает музыку, и он ведь не профессиональный аранжировщик. Но мне очень нравится этот мальчик.

Так он и провалился куда-то, перестал мне писать, и я заявилась в клуб, где он работает. Лучший друг сказал мне, что у них, как раз, в этот вечер проходит корпоратив для всего персонала. Подхожу к столу диджея, а на столе лежит пистолет. Тут я чувствую запах миллиона алых роз — оборачиваюсь, а за спиной стоит мой Ангел. Я прикладываю пистолет к его виску и спрашиваю: “Где моя аранжировка?” Он смотрит на меня масляным взглядом, и по его взгляду я понимаю, что он понимает, что, что бы он ни сказал — я растаю. Он что-то сказал, и я растаяла. А он пошёл тусоваться со своими друзьями на корпоративе.

(Шутки пьяного матроса как и анонсировалось)

Весь остальной вечер он со мной не общался. Иногда только на меня поглядывал, как удав на кролика. Его брат там тоже был, но он старался на меня вообще не смотреть. Я села у барной стойки и там нажралась. Потом познакомилась с девчонками, с которыми общался брат Ангела, и мы вместе пошли к метро. Я рассказала им по секрету, что тот предлагал мне секс без обязательств. Услышав это, одна из девчонок психанула и куда-то убежала. Я вообще не поняла, что это было.

(Помимо того, что она преследует этих парней, она еще и делает публичным достоянием то, что ей удалось вытянуть. И “не поняла, что это было”)

После всего происходящего я поняла, что на всю эту мутную историю можно просто забить. Как раз был уже Новый Год, я подарила обоим ангелам Телеграм-премиум в качестве подарка, отправила Ангелу своё голое селфи, а брату Ангела отправила ещё 3000 рублей на карточку, ведь моё голое селфи у него уже было. И тут смотрю — брат Ангела стёр всю нашу переписку в Телеге. Он не поблагодарил меня за подарок, а до этого он ещё и написал мне что-то занудное, душное. Это меня окончательно взбесило, и я отправила ему на телефон несколько телефонных розыгрышей. Этот умник не понял, что его разыгрывают и поверил, что девочка Настя нашла в интернете его голые фотки, потом поверил, что к нему клеится гастарбайтер и шлёт ему миллион алых роз. Что за гений, я в шоке от него. Потом я просто поставила для себя точку в этом вопросе.

(Шутки пьяного матроса продолжаются, одновременно с преследованиями “подарками”, а мирные попытки защититься от нее она называет “занудное, душное”, как будто это они к ней домогаются, а не она. Как получается, что сталкерам кажутся душными попытки отвязаться от них?)

Прошло две недели, и вот, мне пишет Ангел. Сам пишет. Пишет, что для репетиции песни я должна срочно приехать в сауну. Я сначала подумала, что это тоже розыгрыш. Приезжаю в сауну с шампанским, а он там меня ждёт, такой сладкий, такой горячий. Он весь дымился просто. Он залил меня своей страстью, как горячим мёдом. Я не ожидала, что он может несколько раз подряд. Мы занимались любовью в душе, потом на диване. Такой ласковый мальчик…

Но он столько читал мне нотации… Это треш… Что я неправильно живу, при том, что он не в курсе, как я живу, что ничего не добилась в музыке к своим годам. Спросил, как давно у меня не было секса, я ответила, что три года. Но я не соврала — секса по любви, такого, как с ним, у меня, действительно не было три года. Он сказал, что это потому, что я что не разбираюсь в психологии мужчин, и пора бы мне начать уже её изучать. Я согласилась, что он прав. Когда молоденький, худенький очкарик учит тебя жизни, это очаровательно. Он ещё сказал, что не пьёт, после чего выпил половину бутылки, а потом сказал, что секса больше не будет, а потом сказал, что хочет ещё. Потребовал не смотреть на него так плотоядно, а писать ему только по делу. Мы такие деловые люди с ним, я угораю.

К тому же, он прочитал мне эмоциональную отповедь о том, что у нас не может быть отношений, хотя я не просила у него никаких отношений. Тут у меня большой соблазн был, на самом деле, надеть на него колпачок. У меня корона в ресурсе секса, тем более, что этот ресурс заменил мне почти все остальные. Хотелось сказать себе, что он, просто, не рефлексирует свои чувства ко мне. Но я не стала этого делать.

До меня только тогда дошло, это ж насколько он презирает меня. Смотрит на меня со своей небывалой вышины, на грязную змею, что вцепилась зубами ему в лотосную ступню, на недостойную. Я не знаю, как изменить его мнение обо мне, по-моему, это нереально. И это ещё при том, что я соврала ему, что я айтишница. Меня, и правда, спонсор-айтишник записал на разрекламированные в интернете курсы, они длились целый год, я закончила их, но на трудоустройстве всё застопорилось. А если бы он узнал правду о моей жизни, он растоптал бы меня, как Георгий-победоносец змея. Я сказала Ангелу, что он носит белое пальто. Он спросил, что это. Я объяснила, и он расхохотался, сказал, что это точно про него.

Мы разъехались по домам, и я от него отстала. Перестала писать ему, но смотрела сториз в Инстаграм — его и его брата. Тогда он закрыл от меня свои сториз. На их день рождения закинула им снова денег, брат сказал спасибо, а Ангел ничего не сказал.

(Про закинутые деньги и его молчание – правда)

Так на три месяца не лезла к нему. Писала альбом, ходила по концертам, работала. Но не могла перестать думать об Ангеле. В июне предложила платить ему по 10 000 рублей за встречу, плюс оплата такси. Он приехал на мерседесе, заказанном мной для него.

(Здесь фантазия скорее всего. Даже мужчины-проститутки избегают сталкерш, стараются проводить время с теми, кто их не будет доставать, в идеале не знает о них ничего)

Он был невероятно сладким и ласковым, пил со мной полусухое вино из “Изабеллы” показывал, как он может долго и несколько раз подряд. Но через два часа засобирался домой. Я сказала, что переведу ему только 5000 рублей, потому что он провёл со мной слишком мало времени. “Нуу… где моя десятка?” — обиженным голосом произнёс он. Когда он садился в такси, я перевела ещё 5000 рублей. Доехав, он прислал мне голосовое сообщение: “Я доехал. Спасибо тебе огромное. Ещё увидимся”.

(Даже если он на грани нищеты и готов за десятку на все, все равно он побоялся бы связываться скорее всего)

Я была безумно счастлива, что купила его и рассчитывала, что теперь он будет ко мне ездить раз в неделю минимум. Через неделю я написала ему, он ответил, что занят на работе. Ещё через неделю я написала ему — он ничего не ответил.

(Из фантазий автор возвращается в реальность)

Тогда я написала его брату и потребовала, чтобы он передал Ангелу, что тот должен сказать мне прямо, будет ли он встречаться со мной, и если он не хочет, пусть отошьёт меня прямым текстом. Заодно, предложила его брату переспать.

Тот ответил: “Я бы переспал, но меня пугает твоя маниакальность”.

“Но ты же предлагал мне раньше!” — сказала я. Он ответил: “Это была обычная мужская вежливость…”

Я предложила брату Ангела 20 000 рублей за то, что он приедет ко мне на пару часов, он отказался.

20 августа 2023 года была годовщина нашего знакомства с Ангелом, и я решила забыть о нём в этот день. Но концерт в их клубе был 19-го, поэтому, 19-го я отправила ему на работу курьером огромный букет из алых роз и клубники, духи Moschino “Toy Boy”, любовное письмо и сладкие пастилки. Под вечер мы пришли в клуб вместе с моей подругой. Но моя подруга — это женский вариант Горшка из “Короля и Шута”, поэтому, когда я попросила её как-нибудь привлечь внимание Ангела, который после концерта скромно стоял в углу у микшерного пульта, вдруг начала кидаться стульями и переворачивать мебель. Её вывели из клуба, и она подралась с охранником. Ангел не обратил на это никакого внимания.

(Если не обратил, значит он давно уже все понял об авторе и ее друзьях и решил держаться дальше)

На следующий день я спросила его, подошли ли духи, на что он ответил: “Спасибо, конечно, за подарки, но больше так не делай. Взаимности не будет”. Его фото с букетом в руках выложили в Телеграм-канал клуба с подписью “Невидимые лучи сталкинга”. В ответ я сделала мем, где сравнила Ангела и игровой монитор, который не требует на себя денежных расходов, приносит только положительные эмоции и никогда тебя не бросит и выложила его в комментарии в их телеграм-канал. Меня там заблокировали, я выложила мем в комментарии в их паблике в Вк. Тогда Ангел заблокировал меня в Вк, Инстаграме и удалил всю нашу переписку в Телеграм.

(Здесь она правду нам пишет, не сочиняет больше)

Странно, что в Телеграм он меня не заблокировал, видимо, ждал извинений и ещё немного денег, но я не стала больше ничего писать.

Его брат пока не заблокировал меня, и я смотрела его сториз с музыкального фестиваля, где Ангел стоял по пояс в дикой реке под благословляющими их обоих лучами солнца. Даже странно, что я ожидала, что это прекрасное существо впишется в мою банальную циничную жизнь. Где это видано, чтобы ангелы выживали в аду.

На самом деле, я надеялась подружиться с ним, избежать секса, сидеть у него во френдзоне, периодически приходя на концерты, тихо любить его, зато иметь возможность общаться с ним дальше. Но всё пошло по самому очевидному и местами смешному мужскому сценарию.

Я больше никогда не писала ему, была очень благодарна за возвращённое им мне музыкальное вдохновение, и жалела только об одном — что с его братом переспать так и не удалось.

(Видите, что самое печальное? У нее такая сексуальная аддикция, что она и правда за “отдоярила несколько раз” готова отдать все. Нужно прокачивать экономику и работу, чтобы не тонуть в болоте сексоголизма)

За прошедшие полгода я занималась своими делами: сняла на свою песню клип с профессиональными актёрами тысяч за 300, сделала новую фотосессию, накрутила подписчиков в Инстаграм. Торговец металлопрокатом был в восторге: развёлся с женой, стал тратить на меня в два раза больше денег и рассылать мой клип всем своим друзьям со словами, что он мой продюсер. Айтишник, наоборот, психанул и куда-то пропал. Я поселила у себя красивого парня 23-х лет с членом 18 см. Правда, через месяц он сбежал от меня с криками “ужас-ужас”, так как я достала его своей “Дояркой”. Кроме того, случился камбек бывшего: ко мне вернулся бывший любовник, мой коллега, тоже массажист, красивый и обаятельный казанова чуть за сорок, но я сейчас уже потеряла к нему интерес как к мужчине и общаюсь с ним чисто по-приятельски.

(Автор пытается описывать реалистично, а может и правда какие-то успехи в ее жизни есть, но этого явно недостаточно для движения)

Всё равно, у меня возникло ощущение, что моя ОЗ выросла, как и моя фигура в ресурсе любви. В начале февраля у Ангела с братом был день рождения, и я написала брату Ангела. Подарила ему набор стикеров Вк, поздравила с Днём рождения, спросила, когда выйдет их новый альбом и почему они перестали что-либо постить в соцсетях. От них обоих полгода не было ни одной публикации, хотя раньше они регулярно выкладывали красивые фото и видео с концертов. Он ответил: “Не парься, мы просто налаживаем быт”. Тогда я отправила ему свой клип, там песня о нём и юмористически обыгрывается ситуация между ним, Ангелом и мной. Он ответил: “Неплохо получилось, но я не разбираюсь в этом стиле музыки”.

Помогите понять, что происходит. Почему мнение брата Ангела обо мне не изменилось на хорошее? Почему от Ангела не было камбека? Понятное дело, что вся эта история — по большему счёту, история слива. Но почему я, вообще, так на ней зациклилась? Почему снова нахожусь во фрустрации? И почему у меня творится такой кавардак в личной жизни? Спасибо за ваш труд.

(У меня тоже вопросы. Почему она ждет камбэк? Почему она думает, что мнение брата изменится? Почему она удивляется, что зациклилась, хотя понимает, что это слив? Почему она удивлена фрустрации, хотя после большого слива – всегда она? И почему ее удивляет кавардак, если она пьет и преследует “ангелов” вместо нормальной жизни? Откуда все это удивление?)