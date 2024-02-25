Samsung официально анонсировала смарт-кольцо Galaxy Ring

Представители Samsung подтвердили намерение представить смарт-кольцо Galaxy Ring на международной выставке MWC 2024 в Барселоне, которая пройдет с 26 по 29 февраля.

Первоначально Galaxy Ring было представлено в коротком тизере во время анонса флагманских смартфонов Galaxy S24 в прошлом месяце. Оно также будет включено в линейку устройств Intelligent Health, которая предлагает пользователям возможность отслеживать их физические показатели с помощью искусственного интеллекта.

Ожидается, что кольцо будет способно мониторить различные показатели, такие как частота сердечных сокращений, уровень стресса и качество сна. Таким образом, Galaxy Ring станет компактной альтернативой смарт-часам или фитнес-трекерам, которые Samsung выпускает уже длительное время.

Детали о характеристиках, цене и дате выпуска Galaxy Ring пока не разглашаются. Ожидается, что на MWC 2024 будет представлен прототип устройства, а релиз запланирован на более поздний период.