Пытаясь найти закладку, школьники обнаружили средневековую реликвию

Полиция Стерлитамака наградила почётными грамотами учащихся одной из школ города за обнаружение похищенного 30 лет назад музейного экспоната – сундука с золотом Чингисхана.

Подвиг юношей стал неожиданностью для их педагогов, ведь ребята не блистали успехами в учёбе и поведении.

– На классном собрании я задала вопрос, нет ли желающих после уроков убрать территорию, – вспоминает классный руководитель. – Обычно приходится брать журнал и назначать ответственных, но тут эта троица начала тянуть руки. Я подумала, что это розыгрыш, но ребята буквально потребовали дать им в руки лопаты и добросовестно вскопали даже больше, чем нужно, а главное – работали с невиданным ранее энтузиазмом.

Во время раскопок школьники обнаружили сундук, после чего педагоги вызвали полицию. Силовики вскрыли находку и обнаружили несколько золотых украшений и множество монет. Всё это предположительно принадлежало Чингисхану и было украдено из музея в начале девяностых. Наконец, в 10 метрах от сундука силовики обнаружили плохо прикопанный крупный тайник с наркотическими веществами, поэтому каждый из подростков получил не одну, а целых две грамоты.

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