 

Ученые обнаружили древний ландшафт под антарктическими льдами

25.02.2024, 11:53, Разное
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Британские исследователи обнаружили под ледниками Восточной Антарктиды архаичный речной ландшафт, который сохранялся неизменным в течение 34 миллионов лет. Это открытие позволяет узнать древнюю историю Земли и изучить структуры, сформированные задолго до ледникового периода.

Ученые из Даремского университета Великобритании обнаружили под двухкилометровым слоем льда рельефные формы, такие как горные хребты и речные долины. Предполагается, что они образовались в период, когда Антарктида еще была частью древнего суперконтинента Гондвана. После его распада земля разделилась на части, между которыми возникли глубокие впадины.

Изменение климата и похолодание привели к образованию ледников, которые поползли по речным долинам, формируя современный ландшафт. Несмотря на возможную эрозию, исследователи считают, что ледяные щиты, стабилизировавшиеся около 14 миллионов лет назад, способствовали сохранению этих древних рельефных форм.

Для подтверждения возраста и изучения ландшафта предполагается провести бурение льда и взять анализ образцов горных и осадочных пород. Такие исследования могут пролить новый свет на древний климат и геологию Антарктиды.


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