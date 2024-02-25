 

В России введут утилизационный сбор на цветы

25.02.2024, 11:33, Разное
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С 1 марта 2024 года вступает новая редакция Федерального закона «Об отходах производства и потребления» – с указанной даты в России вводится утилизационный сбор на некоторые растения, в том числе цветы и хвойные деревья, а также некоторые овощи и фрукты.

– Эта мера направлена исключительно на нормализацию экологической обстановки в стране, – пояснили в рабочей группе правительства. Далеко не все цветы гниют сами, существенную их часть, особенно импортную, нужно перерабатывать. Теперь мы получим средства на это и сможем запустить федеральную программу.

Для цветов ставка нового сбора составит 25 процентов от закупочной цены, но не менее 40 рублей с каждого растения. По оценкам экспертов, это приведёт к подорожанию букетов минимум на треть уже в ближайшие дни.

– Налог взымается со всех цветов, поступивших в магазин, поэтому мы просто вынуждены с 1 марта поднять цены сразу на 30%. Надеюсь, покупатели с пониманием отнесутся к этому, так как от флористов тут ничего не зависит, – рассказал один из владельцев крупной федеральной сети цветочных магазинов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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