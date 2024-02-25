 

В Tesla заявили, что Cybertruck не ржавеет, но притягивает ржавчину

25.02.2024, 10:45, Разное
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Инженеры из Tesla утверждают, что стальной корпус электрического пикапа Cybertruck на самом деле не подвержен ржавчине. Об этом пишет издание Automotive News.

Первые владельцы этого пикапа выразили обеспокоенность по поводу возможного появления ржавчины на кузове после контакта с влагой. В ответ на вопросы журналистов главный инженер проекта Cybertruck Уэс Моррилл заявил, что, хотя на кузове могут появляться следы ржавчины, это не следует рассматривать как дефект.

По словам инженера Tesla, сталь по своей природе реактивна и способна притягивать различные мелкие частицы, такие как другие металлы. Моррилл подчеркнул, что эти частицы могут подвергаться ржавчине, но он опроверг вероятность ее появления прямо на поверхности стального корпуса пикапа Cybertruck. Он отметил, что это скорее поверхностное загрязнение, которое можно легко удалить.

Представитель компании Илона Маска привел в пример видео блогера под ником Bearded Tesla Guy, который также обратил внимание на появление ржавчины на кузове своего Cybertruck. Однако блогер позже обнаружил, что ржавчина легко удаляется с помощью любого чистящего средства.


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