Хабенский планирует отрастить бороду для съемок в новом сезоне сериала «Метод»

Народный артист Российской Федерации и художественный руководитель Московского художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский заявил, что готов принять участие в третьем сезоне сериала “Метод”.

“Если так случится, я с удовольствием поработаю над этим проектом вместе с Юрием Быковым”, – отметил он, отвечая на вопрос о своей готовности вернуться к роли Родиона Меглина.

Третий сезон сериала “Метод” ожидается в онлайн-кинотеатре “Кинопоиск” в 2025 году. Над его продолжением работает та же команда, которая создала первый сезон десять лет назад, включая режиссера Юрия Быкова. Производством третьего сезона занимается “Плюс студия” по формату продюсерской компании “Среда”. Съемки запланированы на лето 2024 года.

На творческом вечере в Московском художественном театре имени А. П. Чехова “Художественный разговор с художественным руководителем”, Хабенский также подтвердил свою готовность присоединиться к проекту. “Похоже, что Юрий Быков заинтересован в продолжении “Метода”. Если это действительно случится, то с середины июня я начну отращивать бороду, это займет примерно два месяца. И с середины августа я буду готов к съемкам”, – сказал он.

Отвечая на вопросы зрителей, актер отметил, что “со спокойным сердцем потихонечку” возвращается к кино. “Сейчас мы снимаем фильм “Авиатор” по произведению Евгения Водолазкина. Режиссером выступает Егор Кончаловский. Это очень интересная и значимая работа. Как все сложится, я не знаю, но у нас хорошая актерская команда”, – добавил художественный руководитель.

Первая премьера детективно-психологического триллера “Метод” от продюсерской компании “Среда” состоялась в 2015 году, а продолжение, снятое Александром Войтинским, вышло пять лет спустя, в 2020 году. Главные роли в сериале исполнили Константин Хабенский и Паулина Андреева.