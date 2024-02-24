 

Илон Маск намекнул на запуск почтового сервиса XMail

24.02.2024, 20:07, Разное
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В свете обсуждения фейковых новостей о предполагаемом закрытии почтового сервиса Google Gmail Илон Маск в социальной сети X намекнул на появление новой почтовой службы под названием XMail. Эту информацию предоставляет портал PCMag.

Один из сотрудников X спросил Маска: “Когда мы запустим XMail?” на что бизнесмен ответил: “Уже на подходе”. Илон Маск не разъяснил, является ли это заявление шуткой или реальным планом создания почтового сервиса XMail на базе социальной сети X.

В то время как пользователи сети обсуждали предполагаемое закрытие сервиса Gmail от Google в 2024 году, на самом деле Google планирует прекратить поддержку устаревшей HTML-версии Gmail, которая используется на старых компьютерах. Gmail продолжит свою работу в обычном режиме и будет доступен для всех пользователей.


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