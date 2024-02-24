 

Врач Уланкина рассказала, какая опасная болезнь характерна для мужчин

24.02.2024, 20:07, Разное
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Врач Ольга Уланкина объяснила, что мужчины страдают атеросклерозом чаще женщин. Это происходит из-за их крупного сердца и медленного сердечного ритма, что делает мужчин более подверженными гипертонии.

Медик отмечает, что кровь мужчин содержит больше гемоглобина, но благодаря эстрогенам женщины имеют более эластичные сосуды, что снижает риск атеросклероза у них.Уланкина предупреждает также о риске тромбозов у мужчин старше 40 лет, особенно у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни, курит, употребляет спиртные напитки и переедает.

Она также отмечает, что мужчины после 45 лет чаще страдают сахарным диабетом, что увеличивает риск атеросклероза, инфарктов, инсультов и энцефалопатии.

Уланкина подчеркивает, что при появлении тромбов сначала возникают неспецифичные симптомы, такие как усталость или тяжесть в ногах.


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