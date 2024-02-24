 

В КоАП внесут принудительное оплодотворение в качестве меры наказания женщин за мелкие правонарушения

24.02.2024, 19:33, Разное
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В Кодексе об административных правонарушениях может появиться новая мера наказания, которую будут применять к женщинам, совершившим мелкие правонарушения, такие как переход дороги в неположенном месте или курение в публичных местах.

По мнению авторов законопроекта, принудительное оплодотворение может стать достойной заменой обязательных работ и штрафов.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что подобная мера поможет не только укрепить сознательность граждан, но и поспособствует улучшению демографической ситуации в стране. По решению суда совершеннолетняя женщина может быть приговорена к принудительному оплодотворению с запретом на совершение аборта в течение 9 месяцев. Приводить решение в исполнение будут судебные приставы прямо в зале суда, либо другие уполномоченные судом лица. После этого нарушительницу освободят, а после рождения ребёнка – снимут с неё судимость.

– Сейчас, если молодая и крепкая женщина ругается матом на публике, или, допустим, перебегает дорогу где не нужно, её приговаривают к штрафу, – рассуждает Слуцкий. – Вместо этого она может потратить эти деньги на пелёнки, детское питание и покупку детской одежды. Многие женщины мечтают забеременеть и не могут, так что для нарушительниц такая мера наказания вовсе не станет обременительной, а кому-то даже и понравится. Честно говоря, я бы и сам не против поприводить такие приговоры в исполнение, однако боюсь, что меня на всех не хватит. А среди приставов много молодых парней, даже холостых, вот пусть они и работают.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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