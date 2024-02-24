Поддерживает когнитивные функции и способствует снижению веса: полезные свойства крыжовника для здоровья человека

Крыжовник — популярная садовая культура, выращиваемая на всех континентах в умеренной зоне. В России хотя бы один кустик крыжовника есть, наверное, практически на каждой даче. Собирать ягоды крыжовника бывает тяжело из-за колючих веток. Но эти ягоды, как и варенье из них, обладают не только восхитительным вкусом, но и множеством полезных для здоровья свойств.

Суставы

Считается, к примеру, что ягоды крыжовника способны помогать при некоторых заболеваниях опорно-двигательной системы. Полезным крыжовник или варенье из него могут быть, к примеру:

при остеопорозе; болях в суставах; артрите.

Действуя на клеточном уровне, вещества из ягод крыжовника при таких проблемах снижают экспрессию противоопухолевых клеток. А такие клетки всегда присутствуют в организме при артрите или остеопорозе.

Полезные свойства для пищеварения

Также считается, что крыжовник способен улучшать процессы пищеварения. Сами ягоды имеют несколько волокнистую структуру. Высокое содержание же в их мякоти клетчатки усиливает действие желудочного сока на перевариваемую пищу. Считается, что регулярное употребление ягод крыжовника облегчает чувство тяжести в желудке и предотвращает вздутие живота.

Снижение веса

Крыжовник, будучи включенным в рацион, может способствовать снижению веса. Эти ягоды обладают, в том числе и способностью быстро сжигать жир. Крыжовник улучшает обмен веществ и стимулирует синтез белка. Также мякоть ягод препятствует накоплению жира в организме.

Печень

Печень в организме человека, как известно, отвечает за детоксикацию, сжигание жиров, выработку важных белков. Некоторые исследования ученых показали, что крыжовник может оказывать благотворное влияние на здоровье и этого органа человека. Вещества, содержащиеся в ягодах, способны защищать печень от токсинов.

Мозг

Кроме того, ягоды крыжовника оказывают положительное влияние и на здоровье мозга. У людей, которые часто едят крыжовник, улучшается память. При этом считается, что употребление в пищу таких ягод снижает риск развития болезни Альцгеймера. Кроме того, вещества из мякоти крыжовника могут улучшать у людей способность к обучению.

Волосы

Крыжовник также может сделать более красивыми, здоровыми и блестящими волосы. В ходе проведенных исследований ученые выяснили, что экстракт ягод этого растения стимулирует рост волос у животных. Также считается, что крыжовник может предотвращать облысение.

Использовать растение для оздоровления волос несложно. Для этого нужно лишь выжать сок из ягод и наносить на голову в виде маски за полчаса до принятия душа.

Средство против старения

В ягодах крыжовника содержится, в том числе и такие вещества, как фитонутриенты. Эти вещества очень полезны для кожи, поскольку способны замедлять старение. Также они защищают кожу от ультрафиолета, способного повреждать ДНК.

Помимо фитонутриентов, ягоды крыжовника содержат и большое количество антиоксидантов. Эти вещества, как известно, также могут сильно замедлять старение.

При желании из крыжовника можно делать маски для кожи лица или покупать готовые средства. Экстракт крыжовника при изготовлении кремов и сывороток сегодня используют многие производители.

Сахар в крови

Считается, что вещества, содержащиеся в ягодах крыжовника, способны снижать количество сахара в крови человека. Ягоды этого растения богаты клетчаткой, которая замедляет процесс всасывания сахара в кровоток. Экстракт крыжовника является ингибитором альфа-глюкозидазы. То есть вещества, содержащиеся в ягодах, могут блокировать ферменты в тонком кишечнике, что и замедляет процесс поступления сахара в кровь. Для контроля за уровнем сахара рекомендуется есть крыжовник после приема, к примеру, крахмалистой пищи.

Сердце

Крыжовник богат и на всевозможные витамины и микроэлементы. Антиоксиданты, содержащиеся в этих ягодах, полезны, в том числе и для здоровья сердца. Фитонутриенты при этом помогают снижать давление. Содержащийся в ягодах калий укрепляет здоровье сосудов.

Как есть крыжовник

В качестве средства, укрепляющего здоровье, крыжовник лучше всего, конечно, есть в сыром виде. Собранные ягоды следует помыть. Далее нужно удалить с ягод плодоножки и остатки цветка. У очень большого крыжовника можно срезать верхнюю и нижнюю часть. В этих местах большие ягоды могут иметь слегка древесный привкус. Крыжовниковое варенье, конечно, лучше всего подавать к чаю.