 

Министр здравоохранения РФ Мурашко: БПЛА апробируют для доставки лекарств

24.02.2024, 15:40, Разное
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил о планах апробации беспилотных летательных аппаратов для доставки лекарственных препаратов и анализов. Это современное решение, направленное на сокращение времени в пути и снижения затрат, подчеркнул он.

Он отметил: «Сегодня мы апробируем новые технологии — БПЛА, которые доставляют лекарственные препараты, анализы. Это сокращает время доставки, удешевляет ее. Экономика здравоохранения становится более функциональной».

Ранее, 15 февраля, Мурашко высказал идею о возможности экспорта медицинских технологий, предложенную на встрече с президентом страны Владимиром Путиным с целью создания дополнительных секторов медицинской промышленности.

Также в начале февраля министр рассказал о планах по оптимизации рабочего времени врачей в рамках Минздрава РФ.

Мурашко также выразил мнение о важности оставаться членом Всемирной организации здравоохранения.


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