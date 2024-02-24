 

Баскетболист команды США Бранкиньо отметил отличную организацию Игр будущего

24.02.2024, 12:18, Разное
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Лео Бранкиньо, баскетболист из команды США R10 Team USA, выразил восхищение организацией Игр будущего в России. По данным ТАСС, спортсмен отметил, что соревнования великолепно организованы и являются одними из лучших, на которых ему приходилось побывать. Он также подчеркнул, что в РФ ему было очень комфортно, а атмосфера мероприятия – очень дружелюбная.

Особое внимание Бранкиньо уделил погодным условиям в России. По его словам, он родом из Бразилии, поэтому ему несколько непривычно находиться на улицах в таком климате, но он наслаждался этой необычной атмосферой. Сразу по приезду он поделился с семье и друзьям фотографиями сугробов.

Ранее Латвия и Эстония приостановили действие лицензий хоккеистов, участвующих в Играх будущего. Мероприятие проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта и включает в себя 21 инновационную дисциплину, основанных на сочетании физической активности, современных технологий и цифровой среды.


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