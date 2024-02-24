 

Новая белая версия Xbox Series X без дисковода выйдет этим летом

24.02.2024, 11:10, Разное
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По информации портала eXputer, компания Microsoft планирует выпустить обновленную версию Xbox Series X в белом корпусе, лишенную дисковода. Ожидается, что новая консоль поступит в продажу уже летом 2024 года, хотя даты могут быть изменены.

Согласно утверждениям, белая версия Xbox Series X будет оснащена улучшенным радиатором и разъемом Nexus, сохраняя при этом остальные характеристики предыдущей модели.

Цена Xbox Series X без дисковода пока не объявлена, однако ожидается, что она будет на $50-100 ниже, чем у обычной модели.

В сентябре появилась информация о цилиндрической версии Xbox под кодовым названием Brooklin, также лишенной дисковода, однако цвет этой версии не был уточнен. На данный момент неясно, связаны ли Brooklin и белая версия Xbox Series X.

Также неизвестно, будет ли белая версия Xbox единственной моделью без дисковода, учитывая заявление главы игрового подразделения Microsoft Фила Спенсера о сохранении физических копий игр.

В середине февраля топ-менеджеры Xbox поделились планами на будущее консоли, в том числе о разработке следующего поколения с большим технологическим скачком. Однако детали и дата выхода новой консоли не раскрыты.


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