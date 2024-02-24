Илон Маск раскритиковал Google за расизм в нейросети Gemini

Илон Маск, известный американский предприниматель, выразил своё недовольство компанией Google из-за проявлений расизма в программировании нейросети Gemini.

“Я рад тому, что Google озаботилась проблемой с генерацией изображений искусственным интеллектом, так как это выявило их непростительное, расистское и антицивилизационное программирование, очевидное для всех”, — написал миллиардер 22 февраля.

На следующий день Маск объявил, что провел разговор по телефону со старшим руководителем Google. Он отметил, что беседа продолжалась целый час, в ходе нее его заверили, что в Google уже предпринимаются шаги для исправления расовой и гендерной предвзятости в Gemini.

“Время покажет”, — подытожил предприниматель.

Из-за ошибок в нейросети периодически происходила смена пола или цвета кожи у изображенных людей на картинках.

В начале февраля Google выпустила для Android свой фирменный чат-бот Gemini, который также доступен для пользователей iPhone через официальное приложение.