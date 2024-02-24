Грузия впервые отметила День релоканта

23 февраля в Грузии снова стал государственным праздником – впервые с 1991 года. Здесь отметили День релоканта, в ходе которого поздравляли прибывших жить в Грузию россиян и дарили им подарки.

Как отметил министр экономического развития Грузии Зураб Чхатепили, благодаря релокантам ВВП страны впервые за время независимости продемонстрировал положительный рост, причём сразу на 17% в год. Масса россиян и украинцев приехали в страну только благодаря СВО, отметил министр, и попросил МИД Грузии направить благодарственную телеграмму лично президенту Путину, министру Шойгу и главе генштаба генералу Герасимову. В правительстве Грузии надеются, что Россия будет чаще проводить подобные операции на своих границах.

Военкомы в этот день навещали релокантов в их домах и дарили поздравительные наборы, а некоторых даже развлекали весёлыми розыгрышами: например, сообщали, что принято решение о депортации иностранца в Россию. Потом шутка раскрывалась, и военком вместе с релокантом смеялись и обменивались рукопожатиями.

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