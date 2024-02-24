 

Грузия впервые отметила День релоканта

24.02.2024, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

23 февраля в Грузии снова стал государственным праздником – впервые с 1991 года. Здесь отметили День релоканта, в ходе которого поздравляли прибывших жить в Грузию россиян и дарили им подарки.

Война в УкраинеКак отметил министр экономического развития Грузии Зураб Чхатепили, благодаря релокантам ВВП страны впервые за время независимости продемонстрировал положительный рост, причём сразу на 17% в год. Масса россиян и украинцев приехали в страну только благодаря СВО, отметил министр, и попросил МИД Грузии направить благодарственную телеграмму лично президенту Путину, министру Шойгу и главе генштаба генералу Герасимову. В правительстве Грузии надеются, что Россия будет чаще проводить подобные операции на своих границах.

Военкомы в этот день навещали релокантов в их домах и дарили поздравительные наборы, а некоторых даже развлекали весёлыми розыгрышами: например, сообщали, что принято решение о депортации иностранца в Россию. Потом шутка раскрывалась, и военком вместе с релокантом смеялись и обменивались рукопожатиями.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Рупор кремлевской пропаганды: 2 года СВО. Промежуточное.

24.02 / В рамках нового пакета санкций Канада лишит хоккеиста Овечкина 50 голов в НХЛ

24.02 / Новая белая версия Xbox Series X без дисковода выйдет этим летом

24.02 / Илон Маск раскритиковал Google за расизм в нейросети Gemini

24.02 / Терапевт перечислил необычные симптомы отравления

24.02 / WABetaInfo: в WhatsApp появятся анимированные стикеры

24.02 / Мнение: О чрезвычайном обращении Владимира Путина к народам России… Что началось?

24.02 / Мнение: О войне до самого конца… Украины или России?

24.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Развитие логистических путей на восточном фланге НАТО

24.02 / Мнение: О селфи покойников… R.I.P.?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика