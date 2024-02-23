 

Бледность одним из признаков рака мочевого пузыря

23.02.2024, 12:45, Разное
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Онколог Антон Иванов обсуждает признаки рака мочевого пузыря и предупреждает о возможных симптомах, которые не следует игнорировать. В интервью для «Газеты.Ru» он подчеркивает, что помимо проблем с мочеиспусканием могут возникнуть другие предупреждающие сигналы.

Человек, столкнувшийся с раком мочевого пузыря, может заметить изменения в цвете мочи, а также появление дискомфорта и боли во время мочеиспускания. Специалист отмечает, что наличие крови в моче (гематурия), учащенное и болезненное мочеиспускание, а также неконтролируемые позывы могут быть первыми сигналами заболевания. С развитием опухоли мочевого пузыря его функциональность снижается, что сопровождается усилением боли и частыми позывами к мочеиспусканию. Бледность кожи также может быть признаком рака, связанного с потерей крови через мочу.

На более поздних стадиях заболевания, когда опухоль проникает в стенку мочевого пузыря, могут развиться серьезные осложнения, такие как почечная недостаточность, сопровождаемая болями в пояснице.

Иванов подчеркивает, что люди с хроническими заболеваниями мочеполовой системы подвержены повышенному риску развития рака мочевого пузыря. Факторами риска также являются курение и другие негативные привычки.

Предостерегая от возможных симптомов и рисков, онколог призывает обращаться за медицинской помощью при появлении подозрительных признаков, чтобы своевременно выявить и лечить заболевание.


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