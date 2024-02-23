Xiaomi представила свой флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra

На презентации в Китае Xiaomi представила свой флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra с инновационными особенностями, включая четыре камеры Leica с разрешением 50 Мп каждая.

Устройство оснащено плоским OLED-экраном диагональю 6,73 дюйма и разрешением 3200×1440 пикселей. Он также поддерживает адаптивную частоту обновления изображения до 120 Гц и достигает пиковой яркости в 3000 нит. Для высокой производительности смартфона применяется флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, совместно с 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0 емкостью 256, 512 ГБ или 1 ТБ.

Ключевым элементом Xiaomi 14 Ultra стали его четыре 50-мегапиксельные камеры с оптикой Summilux от Leica. Камеры включают основной датчик Sony LYT-900 с оптической стабилизацией (OIS), телеобъектив с 3,2-кратным оптическим приближением и OIS, перископический модуль с 5-кратным зумом и OIS, а также ультраширокоугольный модуль. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп. Обработка изображений осуществляется системой на базе искусственного интеллекта Xiaomi AISP.

Емкость аккумулятора составляет 5300 мАч и поддерживает быструю зарядку на 90 Вт, а также беспроводную зарядку мощностью 80 Вт. Смартфон имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68, поддерживает спутниковую связь и поставляется с набором для фотосъемки, который превращает его в аналог камеры.

Xiaomi 14 Ultra будет доступен в белом и черном цветах, выполненных из эко-кожи, которые, по заявлению производителя, устойчивы к грязи, царапинам, влаге и нагреву. Также будет доступен в синем цвете и с керамической крышкой. Кроме того, будет представлена модель Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition с титановой рамой. В Китае базовая модификация 12/256 ГБ оценена в 6499 юаней (около 83,1 тыс. рублей), в то время как титановая модель с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти стоит 8799 юаней (около 112,5 тыс. рублей).