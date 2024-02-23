Джордж Сорос оказался единственным белым мужчиной, которого умеет рисовать нейросеть Gemini

Разработчики нейросети Gemini из компании Google вынуждены были повторно временно приостановить её работу после выявления проблемы с неумением модели рисовать белых мужчин.

Как выяснили пользователи вскоре после запуска, все белые мужчины, которых изображала сеть, имеют сильное внешнее сходство с миллиардером Джорджем Соросом.

Авторы сети не объяснили, было ли такое поведение предусмотрено ими, однако в комментарии в официальном блоге компании посетовали на пользователей, которым «ничем не угодишь». Также вице-президент Google Вивек Сванираши на официальном брифинге напомнил журналистам, что именно Соросу человечество обязано «современной моделью мироустройства». В ближайшее время Google пообещала разнообразить работу модели, позволив изображать и других белых мужчин: Билла Гейтса, Джо Байдена и Клауса Шваба.

– Запрос на изображение белых мужчин – это скрытый расизм, – говорит вице-президент Google. – Это будет крайне непростой задачей – научить сеть рисовать эту категорию людей и одновременно не стать соучастниками преступления, не присоединиться к хору языка ненависти.

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