 

Джордж Сорос оказался единственным белым мужчиной, которого умеет рисовать нейросеть Gemini

23.02.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Разработчики нейросети Gemini из компании Google вынуждены были повторно временно приостановить её работу после выявления проблемы с неумением модели рисовать белых мужчин.

Как выяснили пользователи вскоре после запуска, все белые мужчины, которых изображала сеть, имеют сильное внешнее сходство с миллиардером Джорджем Соросом.

Авторы сети не объяснили, было ли такое поведение предусмотрено ими, однако в комментарии в официальном блоге компании посетовали на пользователей, которым «ничем не угодишь». Также вице-президент Google Вивек Сванираши на официальном брифинге напомнил журналистам, что именно Соросу человечество обязано «современной моделью мироустройства». В ближайшее время Google пообещала разнообразить работу модели, позволив изображать и других белых мужчин: Билла Гейтса, Джо Байдена и Клауса Шваба.

– Запрос на изображение белых мужчин – это скрытый расизм, – говорит вице-президент Google. – Это будет крайне непростой задачей – научить сеть рисовать эту категорию людей и одновременно не стать соучастниками преступления, не присоединиться к хору языка ненависти.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Онколог Иванов назвал бледность одним из признаков рака мочевого пузыря

23.02 / iaomi представила свой флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra

23.02 / Медведков поделился своим мнением о ключевых вопросах, стоящих перед Россией

23.02 / Историк: «Закончив придумывать Украину, Ленин придумал Армению»

23.02 / Пропутинское мнение: О смерти на взлёте… Юля Навальная — всё?

23.02 / Мнение: О британских долбодятлах… Как можно быть настолько тупыми?

23.02 / Мнение: О шоке для Штатов… Нуланд, что с лицом?

23.02 / Рупор кремлевской пропаганды: “Антивоенные россияне”

22.02 / Мнение: Россия после Навального. Ушла эпоха

22.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Распаковка “Абрамса”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика