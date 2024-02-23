Мнение: О шоке для Штатов… Нуланд, что с лицом?

Десять лет спустя после ставшей мемом раздачей «печенек» на Майдане Виктория Нуланд уже в ранге замгоссекретаря #США опять вляпалась в почти смешную историю, попав на… грабли. Наверное, не просто так бывший ведущий Fox, а ныне обычный влогер Такер Карлсон назвал её идиоткой.

Ну, потому что в пятый раз на те же грабли — это уже и впрямь идиотизм.

«Новые #санкции США против РФ будут «сокрушительными», — решительно заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. — Они включат в себя сотни мер и коснутся оборонно-промышленного комплекса России».

И это уже мыльная опера какая-то.

1-я серия — «Экономика России порвана в клочья», автор сценария и режиссёр Б.Х.Обама.

2-я серия — «#Россия стала рекордсменом по санкциям против неё», автор сценария и режиссёр Д.Д.Трамп.

3-я серия — «Россия получит “адские” санкции, которые её сокрушат», сценарий писал коллектив сенаторов.

4-я серия — «Доллар по двести», автор сценария и режиссёр Д.Р.Байден.

И вот 5-я серия — «Адские санкции возвращаются», от Виктории Нуланд.

А меж тем российская #экономика не обрушилась в 2022-м и возобновила рост в 2023-м. Причём, вопреки расхожему мнению, в числе её главных драйверов была не «оборонка», а строительство, туризм и сельское хозяйство. Так, #экспорт аграрной продукции из России в прошлом году достиг рекордного объёма в 45 млрд долл. Причём глобальная продовольственная #инфляция, чей пик пришёлся на 2022 год, оказала тут минимальное влияние. Скорее сыграли свою роль импортозамещение, а также крупные #инвестиции, осуществлённые в прошлом.

И вот #Америка снова грозит «адскими санкциями». От первого их раунда улетели в минус экономики Германии и Великобритании. По логике событий, теперь очередь влетать в рецессию экономике #США?

Представляете, что в этом случае будет с лицом у Виктории Нуланд?

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