Рупор кремлевской пропаганды: “Антивоенные россияне”
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"Антивоенные россияне" желают распада страны и отторжения от нее Калининграда для "создания своей страны".
Правильно говорить не "антивоенные россияне", а коллаборационисты и враги народа. И относиться к таким "антивоенным россиянам" соответственно. По законам военного времени.
PS. И еще о современных врагах народа.
"Антивоенные россияне" желают распада страны и отторжения от нее Калининграда для "создания своей страны".
Правильно говорить не "антивоенные россияне", а коллаборационисты и враги народа. И относиться к таким "антивоенным россиянам" соответственно. По законам военного времени.
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Источник: Colonel Cassad
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