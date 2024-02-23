Рупор кремлевской пропаганды: “Антивоенные россияне”

"Антивоенные россияне" желают распада страны и отторжения от нее Калининграда для "создания своей страны".

Правильно говорить не "антивоенные россияне", а коллаборационисты и враги народа. И относиться к таким "антивоенным россиянам" соответственно. По законам военного времени.

PS. И еще о современных врагах народа.

"Антивоенные россияне" желают распада страны и отторжения от нее Калининграда для "создания своей страны".

Правильно говорить не "антивоенные россияне", а коллаборационисты и враги народа. И относиться к таким "антивоенным россиянам" соответственно. По законам военного времени.

—