Рупор кремлевской пропаганды: Распаковка “Абрамса”

В районе Авдеевки танкисты 21-й бригады ЦВО точным огнём подбили M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) – современную военную машину армии США на шасси M1 Abrams для разминирования, с противоминным плугом и линейными зарядами. Ее первое боевое применение морской пехотой США (USMC) было в ходе операции "Моштарак" на юге Афганистана во время войны в Афганистане в 2010 г. против "Талибана".

Машина числилась в составе 47-й омбр ВСУ и в прошлом году на ее фоне позировал кокаиновый фюрер.

В реалиях война на Украине это даже более редкая и ценная машина, чем обычный "Абрамс". Такиее машины можно использовать как раз для лидирования прорыва бронетехники через минные поля. Каждая такая машина на вес золота и стоит дороже обычного "Абрамса". Бойцам ее ушатавшим можно смело выплачивать заслуженный миллион.

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