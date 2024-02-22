Рупор кремлевской пропаганды: Освобожденная Победа
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Снимки с дрона освобожденного поселка Победа к югу от Марьинки.
Хорошо видны следы ожесточенных боев и попыток контратак ВСУ с целью отбить поселок.
На данный момент поселок взят и ВС РФ расширяют зону контроля вокруг него. К северу из-за потери Победы противник был вынужден бросить ряд позиций между Победой и Марьинкой и отойти на Запад.
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Источник: Colonel Cassad
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