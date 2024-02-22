 

Бездетные семьи заставят ежегодно писать объяснительные

22.02.2024, 17:33, Разное
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Созданное 1 февраля этого года министерство демографии РФ завершило разработку программы, направленной на существенное повышение численности населения страны. Впервые эксперты предложили, помимо поощрения, применять меры социального порицания и штрафные санкции для граждан, не желающих участвовать в важнейшей государственной инициативе.

Одной из проблемных тенденций сотрудники министерства назвали массовую приверженность молодых семей идеологии чайлдфри – свободы от детей. Исправить ситуацию не помогло даже решение Советского районного суда Махачкалы о признании движения экстремистским на территории РФ. В Миндемографии предложили решительно бороться с такими проявлениями путём запрета таким гражданам участвовать в госпрограммах. Среди них – право на льготную ипотеку, автокредит, налоговый вычет, региональные меры поощрения. 

«Рубить с плеча не будем, но объяснительную таким семьям раз в год придётся написать. Первый год государство даёт им на создание ребёнка, а далее не обессудьте. Если по каким-то причинам у вас детей нет, нужно эти причины указать, и если их признают обоснованными, то санкций не будет», – пояснил министр демографии Малхазбек Джиоев.

Санкций также удастся избежать гражданам, имеющим внебрачных детей, детей от предыдущих браков и усыновлённых/удочерённых лиц. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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