Сергей Мельник возглавит разработку новых брендов устройств Яндекса

Яндекс объявил о своем намерении ввести на зарубежные рынки новые бренды потребительской электроники, информирует ТАСС. Сергей Мельник, который более 15 лет работает в Яндексе, в том числе на руководящих позициях в различных направлениях компании, назначен координатором разработки новых брендов умных устройств для массового потребления на зарубежных рынках.

В компании отметили, что Мельник будет заниматься исследованием новых рынков сбыта и разрабатывать потребительские устройства с учетом особенностей рынка.

На данный момент ассортимент умных устройств Яндекса включает в себя умные колонки с Алисой, ТВ-станции и устройства для умного дома, такие как хаб, лампочки, датчики и розетки.

Ранее в Яндексе сообщили, что декабрь стал рекордным месяцем по продажам Яндекс Станций. Перед Новым годом пользователи приобрели более 1 миллиона умных колонок и ТВ-станций.