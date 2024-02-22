 

Мнение: О величии русской литературы… И смех, и грех, и содом, и гоморра?

22.02.2024, 16:55, Разное
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Из всех тех, кого штудируют российские школьники, в мире знают разве что Достоевского, Толстого и Чехова. Это уже хорошо говорит о «величии». Но ещё лучше — то, что первого собрались… запретить в России. За «Неточку Незванову».

Сейчас, конечно, идут неуклюжие оправдания. Мол запретный список специально «слили», чтобы поднять волну и не допустить. Угум-с! Верим, конечно…

Хотя есть в этой истории ещё один срез проблемы.

Отношение чиновников к литературному жанру. Как бы все знают, что экс-министр экономики Алексей Улюкаев писал стихи, а экс-замрук Администрации президента Владислав Сурков — грешил прозой. Но и на иных уровнях властной вертикали талантом графомании не обделил государевых людей всемогущий Господь. В отличие от многих других талантов.

Говорят, один из таких людей в свободное от службы России время накропал целый роман из народной жизни. Отправил в издательство. Главред — куда деваться, человек ну очень уж уважаемый, — пришёл с рукописью лично. И начал издалека:
— Ознакомился я с Вашим романом, милостивый государь. Сильная штука, доложу я Вам. И знание народной жизни сразу чувствуется. Прямо-таки с заглавия. Кстати, о нём бы я и хотел несколько слов…
— А чё не так-то? — перебил чиновник. — Референт проверил: слова написаны верно, всё пучком.
— Так я и говорю: сильное название. Звучное. «Эх, @б твою мать!». Прям по-народному. Только вот…
— Ну чё менжуешься, говори прямо, разрешаю.
— Ну вот это залихватское «Эх!» в начале. Цыганщиной, знаете ли отдаёт, цыганщиной. Может, переделаете?

И вот так у них всё. А что до проскрипционных списков, так надобно в них и Пушкина включить. Во-первых, автор более чем сомнителен: царям дерзил, режим шатал, с иноагентами якшался. А во-вторых, у него что ни произведение, то подрыв устоев. «Евгений Онегин» педофилию обеляет, — сколько годков было Татьяне и Ольге Лариным, по современным исследованиям, ась? — а какой-нибудь стишок «в Академии наук заседает князь Дундук», так и вовсе ЛГБТ пропагандирует. Нет уж — калёным железом, а из классиков раскороновать.

Смешно?

А то ли ещё будет?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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