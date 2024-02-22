«ВКонтакте» запускает секретные чаты для любителей «поговорить о чём-то незаконном»

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о запуске новой функции – секретных чатов с шифрованием, которым можно доверить самое сокровенное.

Это безопасный способ общаться на темы, которые не должны стать достоянием общественности или хакеров, утверждают в пресс-службе.

– Хотите обсудить что-то личное или даже поговорить о незаконных вещах? Не забудьте включить режим секретного чата и дождаться электронного звука шифрования. После этого все ваши сообщения будут надёжно защищены, – говорится в пресс-релизе.

После отправки на сервер текст будет надёжно зашифрован и потом надёжно расшифрован для передачи его собеседнику. В отличие от других мессенджеров, тайные сообщения ВК хранятся бессрочно – их даже можно восстановить после удаления. Алгоритмы шифрования соответствуют ГОСТ и требованиям различных государственных органов.

Пользователи сайта «Хабр» обратили внимание на то, что со включенным шифрованием меняются только адреса, куда уходят сообщения – если обычные диалоги отправляются на сервера в диапазоне от im01 до im94, то «секретные» сервера называются sorm54 и sorm28. В пресс-службе соцсети пока не дали комментариев на этот счёт.

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