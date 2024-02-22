Не простили? У Киркорова новые проблемы в России – раскрываем подробности

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров только недавно вернул себя корону. Казалась, что скандал с “голой” вечеринкой в прошлом, однако есть вероятность, что музыканта так и не простили. Он угодил в очередной скандал.

У исполнителя хита “Снег” начались новые проблемы – раскрываем подробности. Дело в том, что за певца платно взялась налоговая. Обвинения против него были выдвинуты еще после бегства из России, однако сейчас ситуация изменилась.

В ФНС приняли решение ликвидировать юридическое лица народного артиста. Речь идет об ООО “Филипп Киркоров Корпорейшн”. Доля музыканта в компании составляла 90%.

Кстати, в 2019 году фирма приносила чистую прибыль более 60 миллионов рублей, а через два года показала убыток почти девять миллионов рублей. Скорее всего основание для ликвидации неподача налоговой декларации за последний отчетный период.

Примечательно, что Филипп Киркоров только-только смог избавиться от последствий входа “не в ту дверь”. Напомним, из-за нарочито вульгарного поведения он подвергся жесткой критике и лишился эфиров в России.

Однако недавно поп-король вновь появился на экранах, заняв кресле председателя жюри в шоу “Маска”. Примечательно, что Лолита Милявская, также попавшая под санкции из-за участия в “голой” вечеринке, до сих пор не смогла вернуться на сцену.