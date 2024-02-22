Скандалы: Тысяча палачей Незалежной

Историк спецслужб раскрыл тайны СБУ и ГУР Украины

«Рыцари плаща и кинжала» — это словосочетание довольно часто используется для обозначения разведчиков, сотрудников спецслужб. Есть такие и на Украине. Но сколькими же кавычками нужно окружить слово «рыцари», если речь идет о работниках украинских спецорганов?! Путь, который прошла СБУ, превратившись фактически в террористическую организацию. Некоторые неафишируемые подробности биографий ее руководителей и их коллег из ГУР мы обсудили с человеком, занимающимся историей спецслужб.

Наш разговор эксперт Фонда национальной и международной безопасности полковник в отставке Олег Хлобустов начал с неожиданного воспоминания.

— В 1980-е годы, во время учебы, мой преподаватель философии Михаил Васильевич Романенко на одном из занятий сказал: «Если государство формирует некий четкий социальный заказ, то общество продуцирует исполнение этого заказа». А дальше ошарашил нас, его слушателей, таким примером: «Если какому-то государству нужна тысяча палачей, то тамошнее общество выделит из своей среды тысячу тех, кто возьмет на себя исполнение именно таких жестоких функций».

Тогда, 40 лет назад, это казалось парадоксальным. Как нормальные люди сознательно пойдут на то, чтобы посвятить себя столь ужасной деятельности?! Но, к сожалению, события нашего времени убеждают, что Михаил Васильевич был прав и что если возникнет конкретный социальный запрос со стороны государства или со стороны каких-то влиятельных политических сил, то он будет исполнен, сколь бы ни был чудовищным. Нам это показывает более чем 30-летняя история независимой Украины.

— Говоря о «тысяче палачей», вы подразумеваете украинские спецслужбы? Но откуда же возник такой монстр? Ведь истоки-то были наверняка еще советские?

— Совершенно верно. Во времена Советского Союза Комитет государственной безопасности Украинской ССР представлял собой очень крупную территориальную союзно-республиканскую организацию. В нем были представлены все направления работы, поскольку Украина имела и сухопутную внешнюю границу, и морскую, там существовала очень развитая промышленность, в том числе с использованием таких технологий, которые подлежали охране от несанкционированного доступа к ним.

Более того, КГБ УССР был единственным из республиканских Комитетов госбезопасности, где существовало собственное Разведывательное управление — 1-е Управление. А во всех остальных союзных республиках только 1-е отделы были. 1-е Управление КГБ Украины вело разведывательную работу в Европе и на других континентах.

Добавлю также, что в период существования СССР много руководящих кадров на Лубянку, в союзный Комитет госбезопасности, пришло именно из КГБ Украины.

Ситуация изменилась в переломные августовские дни 1991-го. Когда с 24 августа начали уничтожать советскую государственность на территории Украины, то в тот же день, 24-го числа, указом Верховного Совета УССР (позднее он превратился в Верховную раду Украины) в республике была создана Служба национальной безопасности. А 25 марта 1992 года Верховной радой принят Закон о Службе безопасности Украины. Тогда СБУ и начала свое профессиональное становление.

В ту пору штаты украинских спецорганов состояли главным образом из людей еще советской закалки — офицеров, которые получили образование в соответствующих специальных учебных заведениях СССР. Тем не менее уже в середине и конце 1990-х начинается переориентация СБУ на Запад — на сотрудничество с тамошними спецслужбами, обучение своих сотрудников с их помощью.

Вряд ли кто-нибудь из читателей «МК» слышал о действующем в Будапеште филиале Академии ФБР, где американцы уже на протяжении многих лет готовят кадры для спецслужб восточноевропейских государств. Несмотря на то что обучение и подготовка там, я бы так сказал, не очень качественные, представители многих спецслужб из бывших соцстран, некоторых бывших советских республик, охотно туда ездят, чтобы перенимать опыт. В числе таких старательных учеников появились примерно с 1993 года и украинцы.

— А до этого где обучались всем премудростям сотрудники СБУ?

— На территории Украинской ССР с 1954 года существовали курсы КГБ СССР. В 1975-м они стали Высшими курсами КГБ. А уже спустя несколько лет после провозглашения Украины независимым государством, в ноябре 1995-го, их преобразовали в Академию национальной безопасности СБУ.

На первоначальном этапе там использовали, конечно, еще советские учебные программы. Но в дальнейшем они активно «обогащались» зарубежным опытом. Почему беру это слово в кавычки? Дело в том, что мне самому довелось учиться на упомянутых выше курсах ФБР, и потому я могу вполне ответственно сказать: там нет чего-то такого выдающегося, чем американцы могли бы хвалиться, ставить себе в заслугу. А вот прежние украинские Высшие курсы КГБ работали на очень высоком уровне, были обеспечены хорошей учебно-методической базой…

Зато в плане моральном, идеологическом господа из ЦРУ весьма своеобразные установки давали. При подготовке специалистов по американским лекалам, несмотря на часто звучащие рассуждения заокеанских «учителей» о гуманности, демократизме, верховенстве права, — все это лишь на уровне лозунгов. А что касается практических действий… К сожалению, в последние годы работа спецслужб Украины демонстрируют катастрофическое перерождение их сотрудников — именно по американским эталонам. Тут как раз и появилась та «тысяча палачей», о которых я упоминал: люди, получившие предложение выполнять палаческие функции и согласившиеся на это.

Впрочем, не все и не всегда у спецслужб Незалежной шло гладко. Можно привести пример. Вскоре после украинского госпереворота в 2014 году, Верховным советом Крыма было принято решение о выходе из состава Украины. Однако новые киевские власти дали команду: устроить на территории полуострова такие теракты, чтобы народ оттуда в страхе побежал прочь.

Сверху распорядились готовить диверсантов, отправлять их в Крым. Порядка 20–25 таких агентов сотрудники СБУ спешно поднатаскали, и в апреле-мае 2014-го они были засланы для выполнения террористических актов. Однако, судя по всему, готовили этих джеймсов бондов специалисты украинских спецслужб, которые еще сохранили совесть и не желали беды своим недавним собратьям по Союзу. Поэтому реальный уровень квалификации подготовленных ими «скороспелых» диверсантов оказался нарочито невысоким. Практически все они очень быстро себя раскрыли, буквально после нескольких шагов по крымской территории были арестованы, взяты с поличным — со взрывчаткой, со схемами минирования… Допускаю, тогда, весной 2014-го, имел место саботаж со стороны некоторых сотрудников СБУ — своеобразная «итальянская забастовка» с их стороны: вы поручили подготовить десять диверсантов, вот, десятерых и подготовили. Ну а что их сразу же взяли на территории Крыма, так в этом нашей вины нет, мужики бестолковые, сами засыпались. Но мы-то задание выполнили точно и в срок.

Горе-агенты не были готовы к осуществлению порученных им террористических заданий даже в психологическом плане. Несмотря на оголтелую антироссийскую пропаганду, многие из этих людей такого делать попросту не желали. А кто-то, возможно, даже хотел подобным образом, будучи переброшенным через границу, уйти из-под давления СБУ. Ведь вербовку там проводили на основе компромата или при помощи создания каких-то провокационных ситуаций, в результате чего человек оказывался «на крючке» у спецслужб и был вынужден выполнять их задания вопреки собственному желанию.

Свой-чужой

— Уже с 2003 года в украинских спецслужбах фактически начинается избавление от старых кадров, которые «родом из СССР». Отчетливо прослеживается тенденция замены их на людей с националистическими взглядами. В предыдущие годы шла медленная ротация, а с этого времени процесс ускорился.

Осенью 2003-го СБУ возглавил Игорь Смешко. Впоследствии, в 2014 году, он стал руководителем Комитета по разведке при президенте Украины. Занять пост главы Службы безопасности Незалежной ему помогла бурная политическая деятельность. Выступал этот деятель на стороне радикалов, соответствующую линию стал проводить и в той спецорганизации, которой управлял.

Когда в феврале 2005 года, после ухода Смешко, его кресло в СБУ занял Александр Турчинов, радикализация спецслужб Незалежной пошла еще более активно.

Хочу вновь подчеркнуть: много сотрудников украинской Службы безопасности проходили подготовку в будапештском филиале Академии ФБР, в других западных странах. Кроме того, заокеанские специалисты вели обучение и на территории самой Украины.

Для полноты картины упомяну еще факт из истории «американизации» этой украинской спецслужбы. Однажды Академию СБУ посетил посол США в Киеве. Ради высокого гостя построили личный состав, и во время торжественной церемонии начальник академии, будучи при полном параде, по старой казацкой традиции в знак уважения, опустившись на одно колено, поднес господину послу рюмку водки на клинке.

После этого исчезают все вопросы насчет украинского суверенитета вообще и самостоятельности СБУ в частности.

Турчинова на посту главы Службы безопасности сменил Валентин Наливайченко. Это достаточно молодой человек. Он когда-то учился в Москве в Академии внешней разведки, но ушел оттуда по собственному желанию. Вернулся на Украину и решил добиваться успехов на дипломатической стезе. В 2001–2003 годах занимал пост украинского генконсула в Вашингтоне. Согласно появившейся впоследствии информации, в вашингтонский период своей работы Наливайченко был завербован американцами. Очень похоже на правду.

Экс-генконсул возглавлял СБУ дважды — в 2006–2010 годах и спустя несколько лет — в 2014–2015-м. То есть самый надежный — по представлению новых киевских властей — человек, которого 24 февраля 2014-го назначили руководить важнейшей для страны спецструктурой, это Наливайченко! Неужели могут возникнуть хоть какие-то сомнения в том, чей он на самом деле ставленник? Со всеми вытекающими отсюда последствиями, касающимися работы украинских спецслужб.

Тут важно подчеркнуть, что, несмотря на русофобскую политику, проводимую Наливайченко, до марта 2014 года Украина, по крайней мере формально, являлась членом Антитеррористического центра государств СНГ (украинский представитель даже возглавлял какое-то время аппарат этого Центра), Незалежная присутствовала в Совете руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ… В декабре 2013-го Антитеррористический центр СНГ направлял туда специалистов, чтобы помочь избежать обострения ситуации и разгула кровопролития во время Евромайдана.

Возвращаясь к СБУ… За семилетний период после ухода Наливайченко с поста ее руководителя там сменили друг друга три его преемника: Грицак, Баканов и последний по времени Василий Малюк.

Есть очень большие вопросы относительно причастности этих людей к преступлениям против человечности и военным преступлениям — вопросы по тому, какие приказы они отдавали и как действовали их подчиненные. Правозащитные организации, Комитет по правам человека ООН, Human Watch Commity и другие начиная с 2015 года регулярно говорят о массовом нарушении прав человека на Украине, в том числе представителями тамошних спецслужб: пытки, создание тайных тюрем, физическая ликвидация неугодных… Найдено немало доказательств всего этого.

Артистический талант генерала

— Февраль 2014-го — госпереворот, совершенный на Украине. Буквально накануне, в ночь с 20 на 21 февраля, в Ровно и во Львове подожгли здания СБУ. Конечно, это преступное деяние, но буквально через 3 дня оно превратилось чуть ли не в героический поступок. СБУ полностью капитулировала перед натиском радикально-националистических молодчиков, которые позаимствовали многое у германского национал-социализма.

Тогда же произошло и еще одно событие, показывающее полный беспредел, творящийся в Незалежной. Ночью 21 февраля боевики «Правого сектора»* (признан в РФ экстремистской организацией, чья деятельность у нас запрещена. — А.Д.) напали на колонну автобусов с крымчанами — участниками «Антимайдана», которые возвращались к себе на полуостров. В общей сложности ехало около 200 человек. Киевскими властями было решено устроить им «показательную порку». В районе города Корсунь-Шевченковский колонну остановили люди с кастетами, оружием, битами. В результате возникшего столкновения были раненые.

Все это происходило на глазах Европы, и она спокойно наблюдала, как терроризируют простых украинцев при полном попустительстве властей и бездействии спецслужб. Хотя на самом деле «бездействия»-то никакого не было, а наоборот, украинские спецорганы активно участвовали в событиях. Причем под патронажем своих заокеанских наставников.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, где утверждали план проведения «антитеррористической операции против сепаратистов Донбасса», председательствовал тогдашний директор ЦРУ Джон Бреннан. Он сидел на месте председателя Совета, слушал доклады, а потом сказал: США дают вам карт-бланш на 3 месяца, за это время вы должны успеть справиться со всеми выступлениями ваших оппонентов.

Руководство деятельностью украинских «борцов с терроризмом» возложили на Василия Крутова. Человек достаточно интересный. Хотя трудно назвать его человеком. А тем более офицером, у которого есть понятие чести. И это несмотря на то, что Крутов получил в независимой Украине чин генерал-лейтенанта. Кроме того, он имел к описываемому времени ученую степень доктора юридических наук, звание профессора Академии национальной безопасности.

Крутов начал службу в КГБ еще в 1977 году. В 1990-м получил должность руководителя регионального отделения группы «Альфа», дислоцировавшегося в Киеве. На Украине тогда было создано такое спецподразделение, поскольку этого требовала оперативная обстановка в республике. В конечном счете Крутов дослужился до поста руководителя антитеррористического подразделения Службы безопасности Украины и первого заместителя руководителя СБУ.

Перед этим генералом была поставлена задача максимально быстро с использованием группы «Альфа» подавить все выступления антимайдановцев из числа жителей Луганской и Донецкой областей, которых новые киевские власти называли «сепаратистами», или пренебрежительно «ватниками».

Но, как представляется, бойцы «Альфы» совсем не хотели воевать против своего народа. Поэтому они вели переговоры, старались договориться с противоположной стороной, то есть пытались решить те политические задачи, которыми должны были бы заниматься власти Украины, но они-то как раз не желали внимать голосу здравого смысла.

Эти самые «сепаратисты» в разгар «антитеррористической» операции, затеянной против них Киевом, взяли Крутова в плен! Ему тогда уже перевалило за 50, хотя мужик крепкий — был в свое время чемпионом СССР по греко-римской борьбе, чемпионом Украины по восточным единоборствам… Однако, когда его «ватники» взяли, вдруг генерал совсем скис: «Ой, у меня сердце колет!» Донбасцы воевали как настоящие джентльмены, а потому сразу прониклись страданиями генерала, оказавшегося у них в руках: «Ах, с сердцем плохо! давайте мы вас в больницу доставим!»

Крутову только того и надо. Он из медучреждения сбежал, так как у больничной палаты наивные ополченцы, купившиеся на его спектакль, даже охрану поставить не удосужились.

Этот «герой» и «профессионал спецслужб», вернувшись к своим, до июля месяца, пока его не уволили с высоких должностей, руководил всей АТО. Следует констатировать — руководил, так и не добившись результатов.

Провал во времени

Надо сказать также о Главном управлении разведки Минобороны Украины, о тех, кто его возглавлял и возглавляет. Есть вопросы относительно их деятельности на этом посту.

После госпереворота в марте 2014-го руководить ГУР был назначен Юрий Павлов, получивший впоследствии звание генерал-майора. Он профессиональный военный, профессиональный разведчик. В 1992-м окончил Военно-дипломатическую академию в Москве.

В 2016-м Павлова сменил Валерий Кондратюк. Он тоже профессионал. В 1996 году проходил переподготовку по линии НАТО, а затем еще учился на курсах в различных американских военно-образовательных учреждениях. В 1999-м был военным атташе Украины в Вашингтоне. Нет сомнений, что за это время украинца успели «переформатировать» на западные стандарты. В первую очередь на американские.

Что они собой представляют, мы прекрасно видим на Ближнем Востоке. Американская классика: когда на словах якобы стремятся избежать жертв со стороны гражданского населения, твердят о гуманном отношении к военнопленным, а на деле нисколько не жалеют человеческие жизни. Ровно то же нам демонстрируют сейчас украинские спецподразделения военной разведки.

Часто фигурирует в новостях фамилия нынешнего руководителя ГУР. Кирилл Буданов в прямом смысле дитя перестройки. Ему немногим меньше сорока, то есть взрослел и оперялся он уже в постсоветские годы. Начиная с 2005 года этот человек посвятил свою жизнь военной разведке. Но есть в будановской биографии пробел. Неизвестно, чем он занимался с 2018-го по 2020 год. Согласно скупой официальной информации с Украины, Буданов «был на спецработе». Американские же источники утверждают, что он проходил в США усиленную спецподготовку, видимо, именно для грядущего занятия высоких руководящих постов по линии военной разведки.

Буданов возглавил ГУР в 2020-м. Надо добавить, что Лефортовский районный суд Москвы в отношении его возбудил уголовное дело по обвинению в причастности к террористической деятельности. Есть за ним еще и оправдание терроризма, и призывы к деятельности террористического характера.

— Влияние западных спецслужб, использование их методов, оборудования, технических приемов, снаряжения возрастает в спецслужбах Украины?

— Такое возрастание началось еще с 2000-х. А к 2010–2012-му произошел уже окончательный ментальный поворот на парадигму действий спецслужб США. Именно их, так как спецслужбы Соединенных Штатов имеют самый большой в мире опыт проведения таких спецопераций — полувоенных или как хотите еще их называйте. Ну и плюс, конечно, вооружение, экипировка, снаряжение…

Может быть, и не всем делятся американцы со своими «подшефными», чтобы не было утечки данных, но многие профессиональные секреты Украине раскрывают, несмотря на то, что она не является членом НАТО.

Разведывательно-подрывная деятельность украинских спецслужб ведется сейчас очень активно, в том числе с использованием Интернета.

Вот парадокс. Почему некоторые наши сограждане, в том числе так называемые «пацифисты», осуждающие политику России, не замечают ту фашистскую практику, тот геноцид, который творится на территории Украины? Кое-кто даже клюет на развод украинских спецслужб и соглашается выполнять полученные от них задания. Чаще всего не столько разведывательного — потому что для этого надо иметь какую-никакую «сообразиловку» и подготовку, — сколько террористического характера. Далеко не всегда такие вылазки бывают успешными, но тем не менее они предпринимаются достаточно активно, и мы регулярно узнаем из пресс-релизов ФСБ информацию о пресеченных акциях.

Интересное событие произошло в декабре прошлого года. Прежде только Буданов брал на себя ответственность, говоря о подготовке и проведении диверсионно-террористических актов на территории России. И вдруг неожиданно молчавший до той поры Василий Малюк, глава СБУ, публично заявил: мы тоже готовим диверсии, мы совершили теракт в Северо-Муйском тоннеле… Я думаю, подобная откровенность неспроста: скорее всего, было дано негласное указание сверху. Таким образом Зеленский пытается своих подручных, руководителей спецслужб, «вязать кровью», чтобы им, признавшимся в преступлениях, не было пути назад.

*»Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.

Александр Добровольский

Оригинал материала: “Московский комсомолец”