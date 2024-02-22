А вы знали? Удивительные факты о Якутии, о которых не догадываются жители центральной части России

Якутия – самый крупный регион Российской Федерации. По площади это место, расположенное на северо-востоке Азии, занимает пятую часть территории всего нашего государства.

Республика Саха (официальное название региона) – край, безусловно, суровый. Однако приезжающие туда туристы, которых ежегодно насчитывается порядка 60 000 человек, отмечают невероятные красоты местных пейзажей и большое количество природных богатств.

Редакция “Дни.ру” подготовила для читателей удивительные факты о Якутии, о которых не догадываются жители центральной части России. Быть может, о них знаете вы?

Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

1. Якутия по своей площади превышает территорию Аргентины. А это государство Южной Америки, между прочим, по размерам занимает восьмое место во всем мире.

2. Якутия – край холодный, поэтому местные жители разработали “Наташу”. Это чехол с термическим эффектом. Он очень необходим автомобилистам, у которых нет собственных гаражей, а глушить машину в сильнейшие морозы – дело не сильно разумное.

3. На огромнейших территориях региона (около 3 миллионов квадратных километров) проживает чуть меньше одного миллиона человек.

4. Жители Якутии празднуют Новый год два раза. Сначала, как и все в нашей стране, в ночь с 31 декабря на 1 января. Второй праздник в регионе отмечается летом, в период с 10 по 25 июня. Изначально Ысыах (изобилие) праздновали в День летнего солнцестояния.

5. Многие жители Якутии не видели оленей в живую. Разведением этих парнокопытных занимаются на севере региона, в то время как большинство людей проживают в его южной части.

6. Якутия – единственный регион в Российской Федерации, который разделен сразу на три часовых пояса.