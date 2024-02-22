Скандалы: Зигзаг неудачи

Английская пара не поделила миллионный выигрыш в лотерею

Один миллион фунтов стерлингов выиграла в лотерею пара из ангглийского городка Сполдинг, сообщает BILD, со ссылкой на британский таблоид The Sun. Казалось бы, живи и радуйся, однако, как это часто бывает, большие деньги принесли с собой и большие неприятности.

Кто купил, тому и деньги!

Возможно, если бы отношения 37-летней Шарлотту Кокс и ее 39-летнего бойфренда Майкла Картлиджа были юридически оформлены, то все бы прошло более успешно, однако, теперь можно строить только предположения, тогда в реальности они встречались только три месяца и до серьезных отношений дело не дошло.

Издание рассказывает, что во время их совместного похода в супермаркет, кто-то из них решил купить лотерейный билет. Майкл уверен, что это бы именно он, поскольку Шарлотта уверяла, что у нее на это удовольствие денег нет.

«Я сказал, что переведу их ей», — пояснил он журналистам. Он сказал также, что его девушка оплатила покупки, потому что у него с собой не оказалось банковской карты, но при этом он якобы прямо у кассы перевел ей деньги на лотерейные билеты. Камеры видеонаблюдения супермаркета зафиксировали этот момент.

Когда же, они приехали домой и проверили билеты, выяснилось, что один из них выигрышный — причем сумма была фантастической 1 миллион фунтов (примерно 1 миллион 200 тысяч евро).

Любовники сразу же стали планировать, что делать с этими деньгами: купить ли им дом, или новую машину, как этого захотела Шарлотта. Причем, речь шла о какой-то недорогой марке, вроде корейской Kia, вспоминает он. Но до покупок дело не дошло, поскольку на другой день Шарлотта исчезла вместе с выигрышем.

Майкл утверждает, что по-человечески было бы правильно разделить эти деньги пополам, несмотря на то что формально именно она заплатила за билеты со своего счета. Шарлотта же настаивает не только на том, что это ее покупка, а еще и на том, что бойфренд никаких денег ей не переводил.

В спор вмешалась третья сторона — лотерейная компания. Проведя свое расследование, она постановила, что только тот имеет право забрать выигрыш, кто купил билет. Стало быть, Майклу придется смириться, причем не только с потерей 500 тысяч фунтов стерлингов, но и с Шарлоттой.

Вот так можно в один прекрасный момент стать несчастным и в личной, и в финансовой жизни…

Эта история лишний раз подтверждает правило, что внезапно упавшие «с неба» деньги являются лучшей проверкой человеческих отношений. Такие «проверки» часто случаются при разделе наследства между родственниками умершего, тогда как большие лотерейные выигрыши — это скорее исключение из правил — настолько они редки.

Как пропить миллион долларов

К примеру, в России в лотереях каждый день участвуют миллионы человек, и только редчайшим счастливчикам везет так, как «повезло» этим англичанам. Статистика утверждает, что на миллиарды проданных билетов приходится всего лишь десяток побед. Причем есть люди, которые играют в эти игры регулярно, просаживая без толку тысячи рублей — авось повезет. А наживаются на них лотерейные компании и государство.

Что же до крупных выигрышей, которые нет-нет, да случаются, то и в России с ними происходят истории, подобные английской.

Так, в 2001 году хоть и безработной, но супружеской, в отличие от английской паре из Уфы — Рустему и Надежде Мухаметзяновым довелось в лотерею «Бинго-шоу» выиграть сразу 1 миллион долларов по тогдашнему курсу рубля. И ведь тоже, живи и радуйся! Но нет. Как выяснили журналисты, уже через пять лет, от этих денег почти ничего не осталось, несмотря на то что российская семья в отличие от английской пары, купила на них несколько роскошных квартир и для себя, и для детей в центре города, а, кроме того, и два автомобиля.

Увы, деньги не стали трамплином для долгой счастливой жизни, а дорогие покупки всего лишь отсрочили печальный конец: семья стала их банально, чисто по-российски пропивать, разве что напитки были качественными. Надежда умерла от тяжелой болезни, ее муж и их сыновья решили не утруждать себя работой. Отец семейства признался, что на пару лет денег еще хватит: «А на большее я не рассчитываю. Чувствую, недолго мне осталось…»

Игорь Злобин

Оригинал материала: “Новые Известия”