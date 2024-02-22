 

«Российская газета» начала публикацию «Краткого курса истории Единой России» Дмитрия Медведева

22.02.2024, 13:33, Разное
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В «Российской газете» опубликована первая часть новой монографии Дмитрия Медведева, посвящённая истории крупнейшей отечественной политической партии.

До конца сентября «Краткий курс истории Единой России» выйдет в виде учебника для средней и высшей школы

– Здесь теоретически обобщён весь огромный исторический опыт нашей партии, дано подлинно научное и суверенное объяснение сложнейших вопросов новейшей истории России, а также разоблачены посягательства коллективного Запада на наши традиционные ценности, – пишет Медведев в введении.

Публикацию «Краткого курса» в «Российской газете» планируется завершить 19 декабря. Эксперты высоко оценили монографию Дмитрия Медведева и призвали, не дожидаясь официального включения учебника в школьную программу, познакомить с ним подростков в рамках «Разговоров о важном».

– Следует уже сейчас, без всякой бумажной волокиты, начать общероссийскую кампанию по информированию граждан об этом важнейшем труде. В школах это можно сделать в рамках «Разговор о важном», а на предприятиях – на еженедельной политинформации, – заявил в эфире «России-24» журналист Павел Пряников.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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