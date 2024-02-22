 

Обновление Samsung Galaxy: Новые функции и расширения с ИИ

22.02.2024, 12:50, Разное
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Samsung анонсировала, что в конце марта начнет распространение обновления до One UI 6.1 для своих устройств линейки Galaxy 2023 года. Это обновление принесет новые нейросетевые функции Galaxy AI на смартфоны и планшеты компании, пишет портал 9to5Google.

Среди устройств, которые получат обновление, — Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5, Galaxy Tab S9, Tab S9+ и Tab S9 Ultra. После обновления эти устройства получат доступ к функциям Galaxy AI, представленным вместе с новыми смартфонами серии Galaxy S24.

Среди новых функций Galaxy AI выделяется Tone Changing, позволяющая переписывать текст, введенный на клавиатуре Samsung, в разных стилях, а также исправлять ошибки. В приложении для заметок Samsung Notes искусственный интеллект помогает структурировать текст, исправлять ошибки и создавать краткое изложение. “Умный” диктофон способен распознавать голосовые записи.

Одним из самых интересных нововведений является двусторонний перевод (голосовой и текстовый) во время телефонных разговоров. Однако на данный момент эта функция не поддерживает русский язык. Эти и многие другие функции, включая Circle Search, Chat Assist, Generative Edit, Instant Slow-Mo, будут доступны на смартфонах и планшетах Samsung уже в конце марта. Официальных сроков выхода обновления One UI 6.1 не сообщается.

Ранее были определены самые популярные смартфоны 2023 года.


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