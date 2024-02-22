 

Валерий Меладзе станет дедушкой: появилось подтверждение беременности одной из дочерей артиста

22.02.2024, 12:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

58-летний исполнитель хита “Салют,Вера” Валерий Меладзе является многодетным отцом. Всего у артиста шестеро детей : три наследницы от первой супруги Ирины и два сына и дочь от бывшей солистки группы “ВИА Гра” Альбины Джанабаевой. Поэтому перспектив стать дедушкой у музыканта предостаточно. Новый для себя статус Валерий Меладзе получит благодаря своей средней дочери от первого брака Софико.

На странице своего блога 25-летняя наследница популярного артиста опубликовала пляжное фото с заметно округлившимся животиком. Несложно догадаться, что Валерий Меладзе станет дедушкой в конце весны – начале лета.

Звездная дочка Софико Меладзе старается не распространяться о своей жизни, поэтому страница ее блога закрыта от посторонних. Однако в Сети фотографии все равно появились.

Известно, что ожидающая ребенка наследница артиста замужем. В сентябре 2022 года Софико связала себя узами брака с том-менеджером Саввой Байбаковым, отец которого работает в сфере поставки угля. Молодые люди ведут закрытый образ жизни и не демонстрируют публике своего семейного счастья.

Ранее “Дни.ру” писали, что Валерий Меладзе и его супруга Альбина Джанабаева, по слухам, находятся на грани развода. Однако недавнее совместное фото супругов говорит об обратном.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Джордж Сорос оказался единственным белым мужчиной, которого умеет рисовать нейросеть Gemini

23.02 / Медведков поделился своим мнением о ключевых вопросах, стоящих перед Россией

23.02 / Историк: «Закончив придумывать Украину, Ленин придумал Армению»

23.02 / Пропутинское мнение: О смерти на взлёте… Юля Навальная — всё?

23.02 / Мнение: О британских долбодятлах… Как можно быть настолько тупыми?

23.02 / Мнение: О шоке для Штатов… Нуланд, что с лицом?

23.02 / Рупор кремлевской пропаганды: “Антивоенные россияне”

22.02 / Мнение: Россия после Навального. Ушла эпоха

22.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Распаковка “Абрамса”

22.02 / Мнение: Красота не спасёт мир, Достоевского не запретили, Госдеп против «матерей» и «отцов»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика