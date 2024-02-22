Скандалы: «Тайный статус беженца»

Как убитый перебежчик Кузьминов оказался в Испании

Летчик Максим Кузьминов, угнавший Ми-8 на Украину и убитый в Испании, провел в жилом квартале Вильяхойосы, где нашли тело, всего несколько дней, считает El Mundo. По предположению газеты, у него мог быть тайный статус политического беженца и право на государственную защиту. В испанском правительстве эту информацию не комментируют. При этом полиция, по данным The Times, расследует версию о возможной причастности к убийству Кузьминова «русской мафии» или российских спецслужб.

Российский пилот Максим Кузьминов, найденный мертвым в Испании, мог провести в муниципалитете Вильяхойоса всего несколько дней, сообщила испанская газета El Mundo со ссылкой на его соседей.

О 28-летнем Кузьминове никто не знал в супермаркете, ресторане и церкви, расположенных поблизости с местом, где нашли тело, отмечает El Mundo. Неизвестно, жил ли летчик в том квартале или просто приехал туда по делам. На обнаруженных у россиянина документах нашли его отпечатки. Сами документы оказались фальшивыми.

В этом квартале проживают около 8 тыс. человек. Значительная их часть — иностранцы, в том числе, россияне и украинцы.

El Mundo предполагает, что Кузьминов мог обладать тайным статусом политического беженца в Испании и пользоваться государственной защитой.

При этом представитель правительства страны Пилар Алегрия сообщения о статусе Кузьминова не прокомментировала, призвав «позволить следователям работать».

Как стало известно британской газете The Times, испанская полиция расследует версию о возможной причастности к убийству Кузьминова «русской мафии» или российских разведслужб.

«Детективы выясняют, причастна ли к убийству российская мафия, базирующаяся в Испании, возможно, в качестве посредников или действуя по указанию Москвы», — говорится в материале.

Письмо Боррелю

Испанская партия «Граждане» (Ciudadanos) призвала власти Евросоюза расследовать убийство Кузьминова. В причастности к произошедшему партия подозревает РФ.

«Ciudadanos просят Еврокомиссию расследовать убийство в Аликанте российского пилота Максима Кузьминова», — пишет издание.

Соответствующее послание было передано главе евродипломатии Жозепу Боррелю.

Ранее испанская полиция подтвердила изданию New York Times информацию об убийстве летчика. О смерти Кузьминова также сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Простить невозможно»

Сестра штурмана Ми-8 Хушбахта Турсунова, погибшего из-за Кузьминова, прокомментировала гибель летчика в Испании.

«Рано или поздно так и должно было быть, потому что он прямо сто процентов несправедливо поступил по отношению к моему брату», — заявила девушка.

По ее словам, «простить такие поступки невозможно».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в свою очередь опубликовал в Telegram-канале видео, в котором прокомментировал гибель Кузьмина.

«Собаке — собачья смерть», — всказал он свою оценку, в подписи назвал летчика «предателем».

Угон Ми-8 и убийство в Испании

В сентябре 2023 года ГУР Минобороны Украины сообщило, что Кузьминов перегнал Ми-8 в Харьковскую область с аэродрома в Курске. Это произошло еще 9 августа. На борту, кроме Кузьминова, находились два члена экипажа, которые оказали сопротивление ВСУ и были убиты.

На Украине Кузьминову предложили гарантии безопасности, новые документы, а также пообещали вознаградить материально.

1 октября на телеканале «Россия 1» вышел сюжет об угоне. В нем неназванные офицеры российской разведки заявили, что Кузьминов «до суда не доживет», его «накажут по всей строгости закона». Отмечалось, что в отношении летчика ведут расследование «по факту перехода на сторону противника и разглашения государственной тайны», так как на борту вертолета были секретные документы.

19 февраля СМИ сообщили, что Кузьминова нашли мертвым в Вильяхойосе. В Кремле впоследствии заявили, что не располагают информацией, связанной с убийством в Испании российского летчика.

«Мне не известно, были ли какие сообщения по дипломатическим каналам. Мы никакой информацией на этот счет не располагаем», — заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Леонид Цветаев

Оригинал материала: “Газета.Ru”