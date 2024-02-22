Онколог назвал необычный симптом рака желудка

Врач-онколог Евгений Черемушкин подчеркивает, что одним из возможных признаков рака может быть необычно быстрое насыщение. При этом он отмечает, что рак желудка проявляется различными способами, включая необычные ощущения во время еды. Это может быть боль в груди или ощущение непрохождения пищи.

Дополнительно к этому, пациент может страдать от изжоги, отрыжки, икоты, что обусловлено проникновением желудочного сока в пищевод под давлением опухоли.

С развитием заболевания также возникает риск анемии из-за нарушения обработки железа в желудке, что ведет к ухудшению его усвоения. Вместе с этим появляется усталость, потеря веса, а также красные и зудящие пятна на коже.