Персию официально приняли в Ось Зла

Юбилейное 50-е заседание Оси Зла состоялось в солнечном и тёплом Средиземноморске**. Город хоть и недавно вошёл в состав Российской империи, но уже стал любимым местом отдыха бояр с той лишь разницей, что больше не требуется обменивать родные червонцы на иностранные банкноты.

Вся мировая общественность прильнула к экранам телеприёмников с целью узнать о новых целях величайшего по масштабу геополитического объединения. Темнейший Император (так называется должность главы военно-политического альянса) заверил, что цели Оси Зла не меняются – это мировое доминирование и сопутствующие ему тоталитаризм, цензура, ограничения прав и свобод простолюдинов и справедливые репрессии.

«Чем больше держав смогут придерживаться принципов справедливого мира, тем меньше будет войн», – заметил Темнейший.

Отрадно, что идеи Темнейшего поддерживает всё больше глав государств: они с удовольствием отметают навязанные провокаторами либеральные ценности и свободы и выбирают порядок. Новым членом Оси Зла стала 300-миллионная Персия – государство, занимающее весь Персидский полуостров*.

«Мы долго шли к приглашению в Ось Зла – годами мы культивировали подавление личности, сжигали вредную литературу и народы. Мы благодарны Темнейшему за признание наших заслуг. Мы готовы столетиями нести знамя репрессий, нисколько не сомневаясь в их справедливости», – заявил Верховный глава Персии, аятолла Мохани.

После окончания церемонии подписания договора о принятии Персии в Ось Зла на торжественном банкете все участники собрания пообедали младенцами.

* Аравийский полуостров

** Неустановленный населённый пункт на побережье Средиземного моря

—