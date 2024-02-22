 

Терапевт Романенко рассказала, когда при боли в животе нужно срочно бежать к врачу

22.02.2024, 9:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Врач-терапевт Татьяна Романенко подчеркивает, что боль в животе, сопровождающаяся повышением температуры, требует внимания специалистов. Она предупреждает, что такие симптомы могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях.

Она отмечает, что боли в брюшной области, сочетающиеся с температурой или распространяющиеся на другие области тела, могут указывать на возможные патологии. В частности, это может быть воспаление поджелудочной железы или аппендикса (аппендицит), поэтому необходимо обязательно обратиться к врачу при таких симптомах.

Романенко также обращает внимание на боль в животе, распространяющуюся в левую сторону во время движения. Если эта боль усиливается при физической нагрузке, возможно развитие инфаркта миокарда. В таких случаях боль может также иррадиировать в левую руку и под левую лопатку.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Джордж Сорос оказался единственным белым мужчиной, которого умеет рисовать нейросеть Gemini

23.02 / Медведков поделился своим мнением о ключевых вопросах, стоящих перед Россией

23.02 / Историк: «Закончив придумывать Украину, Ленин придумал Армению»

23.02 / Пропутинское мнение: О смерти на взлёте… Юля Навальная — всё?

23.02 / Мнение: О британских долбодятлах… Как можно быть настолько тупыми?

23.02 / Мнение: О шоке для Штатов… Нуланд, что с лицом?

23.02 / Рупор кремлевской пропаганды: “Антивоенные россияне”

22.02 / Мнение: Россия после Навального. Ушла эпоха

22.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Распаковка “Абрамса”

22.02 / Мнение: Красота не спасёт мир, Достоевского не запретили, Госдеп против «матерей» и «отцов»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика