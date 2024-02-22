Терапевт Романенко рассказала, когда при боли в животе нужно срочно бежать к врачу

Врач-терапевт Татьяна Романенко подчеркивает, что боль в животе, сопровождающаяся повышением температуры, требует внимания специалистов. Она предупреждает, что такие симптомы могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях.

Она отмечает, что боли в брюшной области, сочетающиеся с температурой или распространяющиеся на другие области тела, могут указывать на возможные патологии. В частности, это может быть воспаление поджелудочной железы или аппендикса (аппендицит), поэтому необходимо обязательно обратиться к врачу при таких симптомах.

Романенко также обращает внимание на боль в животе, распространяющуюся в левую сторону во время движения. Если эта боль усиливается при физической нагрузке, возможно развитие инфаркта миокарда. В таких случаях боль может также иррадиировать в левую руку и под левую лопатку.