Пользователи ChatGPT пожаловались на нелепые ответы нейросети из-за сбоя
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Пользователи нейросети ChatGPT отметили необычный сбой в ее функционировании, который произошел 20-21 февраля. В течение 16 часов чат-бот отвечал на запросы нелепыми высказываниями и фрагментированными предложениями, как пишет портал Tech Xplore, ссылаясь на данные информагентства Agence France-Presse (AFP).
По словам пользователей, нейросеть создавала непонятные слова, переключалась между языками, исправляла себя, застревала на одних и тех же выражениях, в целом ведя себя так, словно подверглась “призракам”.
В некоторых случаях ответы чат-бота напоминали стихи авангардистов.
“Уволен волнами фотосетов, птенец продукта глубоко, как будто няня под сомбреретом админского цвета” – таковы были высказывания ChatGPT во время сбоя в переводе на русский.
Представители OpenAI отказались комментировать происшествие, заявив лишь, что компания рассматривает жалобы на неожиданное поведение нейросети. После более чем суток работы ChatGPT вернулся к нормальному режиму. Компания также отказалась отвечать на вопросы журналистов относительно причин сбоя.
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