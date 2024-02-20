 

Путин освободил многодетные семьи на Дальнем Востоке от налога на имущество

20.02.2024, 10:10, Разное
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Президент РФ Владимир Путин выдвинул рекомендацию, до 1 апреля освободить малоимущие многодетные семьи на Дальнем Востоке от уплаты налога на имущество в отношении единственного жилья. Перечень поручений, вынесенных после его поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край, уже опубликован на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин выдвинул рекомендацию, до 1 апреля освободить малоимущие многодетные семьи на Дальнем Востоке от уплаты налога на имущество в отношении единственного жилья. Перечень поручений, вынесенных после его поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край, уже опубликован на сайте Кремля.

За выполнение этого поручения назначены ответственными губернаторы различных регионов: Ростислав Гольдштейн (Еврейская автономная область), Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Олег Кожемяко (Приморский край), Владислав Кузнецов (Чукотский автономный округ), Валерий Лимаренко (Сахалинская область), Айсен Николаев (Республика Саха), Сергей Носов (Магаданская область), Василий Орлов (Амурская область), Александр Осипов (Забайкальский край), Владимир Солодов (Камчатский край) и Алексей Цыденов (Республика Бурятия).

В начале января Владимир Путин посетил Чукотский автономный округ и Хабаровский край, где в ходе общения с местными жителями обсудил вопросы погашения долгов, использования материнского капитала и поддержки участников военной операции. В Хабаровском крае также была проведена встреча с предпринимателями Дальнего Востока, на которой президент пояснил о перспективах развития российской экономики.


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