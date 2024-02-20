Мнение: Интелям веры нет

(из комментов)



к/ф Короткие встречи, Одесская киностудия

К посту про Навального и Горинова в комменте – крик души очередного простеца из глухих народных масс. У меня, пишет, к Навальному личные счеты – он изменник родины, не давал закупать на Западе ценную западную медтехнику, из-за него в моей поликлинике до сих пор томографа нет. То ли из Яблока, то ли от Навального всё какие-то заявы писали в прокуратуру, что при закупках якобы были хищения, из-за этого поставщика – западную фирму постоянно тягали на правёж, западники еще до СВО в итоге плюнули и ушли, какую-то часть запчастей недопоставили, в итоге томограф 5 лет стоит в подвале нераспечатанный; кто виноват – ну Навальный, понятно, кто ж еще. Не писал бы свои заявы – уже б давно томограф стоял. Надо за это Навального и Кара-Мурзу расстрелять.

Реально, так и пишут. Что вспоминается?

У Киры Муратовой был про это фильм, «Короткие встречи». Мне ровесник – тоже 1967 года выпуска. Его за крамолу на полку положили, только в перестройку выпустили. Там была такая начальница средней руки, из горисполкома – ее сама Кира и играла. Такая чиновница, отвечающая за жилищное строительство. И вот строительная организация дом построила, многоэтажку, а чиновница его должна принимать, чтобы под праздник передать очередникам. В доме все хорошо, одна маленькая неприятность – в нем воды нет. Водопровод не успели смонтировать. Кира требует – а представители строителей глаза прячут – не успели, примите пока условно, мы потом подключим.

Та прекрасно понимает, что после подписания акта о приемке строителей потом ищи-свищи, и отказывается подписывать: сначала пустите воду, без воды не приму, какое ж будет новоселье в квартире без воды вообще?? Вы офигели, что ли? Ну а те туда-сюда – у нас план горит, накрылась премия в квартал, подписывайте, а то и у исполкома будут проблемы, что жильё не вовремя. Наша героиня идет на принцип, посылает строителей нахрен. Не подпишу!

Ну а те ей устраивают ответку – в ее кабинет в исполкоме идут валом очередники. Им объяснили, что вот она, та тетка, которая отказывается принимать дом, и из-за этого вам не выдают ордера на ваши квартиры. А Муратова еще и любила снимать непрофессиональных актеров, прямо «из жизни». Такой «советский неореализм». И вот идут все эти советские простецы к чиновницы – из бараков, из землянок, шапки ломают, упрашивают «подпишите, пожалуйста, этот Акт! Мы так хотим пожить в настоящей квартире!» Героиня взрывается – «Да ведь там воды нет!» А те этак умильно, по-крестьянски: «Да ничаво! Что нам эта вода? Мы, товарищ начальник, у себя в бараке всю жизнь без воды живем. В колонке наберем, ничаво. Ты подпиши им бумажку-та…» Кира еще объясняет: «Но вы поймите, граждане – если подписать, вам эта контора еще, может, год будет воду проводить. Их дожать сейчас надо, потом мы их искать будем – не найдем!» А те: «Ничаво, товарищ. Мы потерпим. Ты подпиши, я в квартире всю жизнь мечтал…» и т.п. И такой весь до боли зачмозданный русский народ как он есть, терпеливый, лица – как будто по ним трактором всю жизнь ездили, в глазах безнадега и тоска. Квартиру они хотят. И понятно без слов – да, воды у них нет и не было никогда.

А героиня вдруг осознает, что для всей толпы просителей – она и есть главный враг. Злая сука, которая не дает им въехать. Бездушная начальница. Она типа за них и борется, за их интересы – они этого понимать не хотят, вообще не улавливают. Строители для них дом построили, а она, стерва, из-за каких-то бумажек уперлась. И объяснять что-либо бесполезно. Тупик. Ничего не сделать.

В общем, фильм на полку не зря положили. Не нужны народу благодеяния от интеллигенции, он ей все равно не доверяет и доверять не будет. Кира там в фильме чудо как хороша, лет 35 ей, самый расцвет.

По томографам – это же очень известная тема. На них выделяли из бюджета (федерального) огромные бабки, и там пилили вовсю. Это вообще был Клондайк, золотая жила. Люди там ломили закупочные цены «в 5 концов», откаты были валютные, гигантские. Всякие яблочники, Навальный со своим ФБК, все эти аферы пытались разоблачать, куда-то писать, скандалить.

Но ситуация та же. Простецы типа нашего НикНика, как в фильме Муратовой, естественно, именно на Навального и обиделись. «Из-за него у нас томографа нет». Из-за него и еще из-за Кара-Мурзы. Вот главные враги этих идиотов из народа. Навальный умер – они радуются как дети. «Отомстили».

И с этим ничего не сделаешь. Как та начальница в «Коротких встречах» – идет вечером к бородатому Высоцкому с гитарой, утром он от нее тоже уходит. И в конце – только гениальная музыка Каравайчука.

Сделать ничего нельзя.