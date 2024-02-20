 

Мнение: О новом шаге к «совку»… И конец будет тот же?

20.02.2024, 4:10, Разное
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Ген Homo Soveticus невыводим и неизлечим, похоже. Иначе как объяснить, что люди, никогда не жившие в СССР или, как минимум, не жившие там в сознательном возрасте, сейчас воспроизводят советские паттерны и клише с невообразимо высокой точностью?

Пишут, что активисты ополчились на новый фильм режиссёра Учителя и хотят отменить его ещё до премьеры. ПОчему?

Причина вполне «совковая».

В кадрах промо-ролика к ленте «Летучий корабль» общественники опознали актёра Андрея Бурковского, уехавшего из России в США после 24 февраля 2022 года. Затем его участие в картине подтвердила и съёмочная группа.

«Все наши съёмки закончились до начала специальной военной операции, и мы не могли что-то предполагать», – оправдывается генпродюсер и по совместительству отец режиссёра «Летучего корабля» Алексей Учитель (картину снял его сын Илья Учитель). И добавляет, что лента не могла появиться на свет без поддержки Фонда кино и Минкульта РФ. Но в Z-каналах уже разгорается кампания против очередной премьеры с участием «предателя».

Узнаваемо?

Люди постарше помнят, как из «Джентльменов удачи» вырезали кадры с участием Олега Видова, эмигрировавшего в США через брак с югославской актрисой Верицей Иованович, и как на какое-то время клали на полку «Всадника без головы». Как тех же «Джентльменов» запретили к показу после письма Савелия Крамарова американскому президенту Рональду Рейгану и последовавшим затем отъездом артиста в Австрию и Америку.

Только теперь всё это не по велению Главлита, а «по просьбам трудящихся».

Но раз ступив на эту дорожку, с неё уже не свернуть.

И финал пути будет тем же?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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