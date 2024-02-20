Мнение: Ипомея есть? Нет? А если найду?!

“Правительство пересмотрело и дополнило перечень растений, запрещенных к культивированию на дачных участках. Новый список вступил в силу с 15 февраля, и в нем числится ипомея трехцветная. Род ипомея очень популярен в российских цветниках…

«Ипомея трехцветная добавлена в список запрещенных для выращивания растений из-за галлюциногенных свойствах ее семян. В них содержится психоактивное вещество эргометрин, действующее, как наркотик», — уточняет юрист Сергей Коломийцев.

По его словам, после включения ипомеи в список запрещенных растений те, у кого это растение есть на участке, могут получить административное, а то и уголовное наказание.

«Сам факт наличия одного растения на участке уже повод для штрафа — до 4 тыс. руб., — поясняет Коломейцев. — Если у дачника насчитают от 10 до 100 корней ипомеи трехцветной — штраф в 5000 руб. и административный арест на 15 суток. Ну а свыше сотни растений — уже уголовное дело и вероятность лишения свободы на срок до 2 лет».

Но юрист отмечает, что сам запрет ипомеи трехцветной вовсе не означает запрета других видов этого цветка, а их насчитывается не один десяток, поэтому замену найти легко”.

https://aif.ru/society/law/nakazhut_za_ipomeyu_na_uchastke_eksperty_razyasnili_novyy_shtraf_dlya_dachnikov

По-моему, этот текст из вполне респектабельного АиФа может пойти прямо как образец бюрократического абсурдизма, накрывшего страну с названием РФ толстым ватным одеялом. Все тут настолько дико, что непонятно даже, как комментировать. Выглядит, по крайней мере, как очередное объявление войны – на этот раз государства с самым что ни есть “глубинным народом” в его базовой ипостаси, а именно – с дачниками. Вопрос “зачем” здесь давно не имеет смысла.

Ну и также понятно, что будет две волны недоумения. Первая – сейчас, когда изумляются люди типа меня, исчезающий вид – “знайки очкастые”, непонятно зачем сохранившие бесполезную привычку читать новости. Таких горстка, мы повозмущаемся и умолкнем (тем более что у меня никакой дачи давно нет, и никаких цветочков я не сажаю).

Ну а где-нибудь в мае-июне будет вторая волна – и тоже совершенно первозданного изумления. Это когда всякие активисты, дружинники и участковые начнут уже ходить по этим самым дачам на всем пространстве от Калининграда до Владивостока и выписывать эти самые штрафы, а кое-где в пылу и бюрократическом раже, поди, и арестуют какую-нибудь бабу Маню за эти самые “ипомеи”, прости господи, да не одну. Будет визг, крик, его подхватят и за границей – таким образом, уже в отражении, докатится и опять до меня.

Дело в том, что в России уже давно, лет 25, население в целом не читает практически ничего, а если читает, то не усваивает. Читать, впрочем, особо и нечего – пресса почти уничтожена, и местная, и федеральная, а в интернете народ предпочитает играть в игры, сидеть в Одноклассниках или смотреть кулинарных блогеров. Думаю, таких процентов 70-80, и это, по странному совпадению, как раз и есть те самые дачники в основном. Т.е. для них это будет сюрпризом, и именно в тот момент, когда им уже станут выписывать штраф, стращая заодно судом и уголовкой.

И все же – есть ли жизнь на Марсе зачем их решили вот так пугать? Ответ, мне кажется, один: их просто совсем не боятся. Летом “Выборы” уже пройдут навсегда – поэтому просто пощипать, чтобы жизнь медом не казалась. И всё, никаких больше причин. А народу оно и понравится, в итоге. Штрафуют – значит, любят.